Рэпер Matrang вернулся в Москву из Таиланда

Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) вернулся на родину из Таиланда. 28-летний музыкант прибыл 21 февраля в московский аэропорт Шереметьево, сообщает телеграм-канал SHOT.

Его встретили родители с сестрой и отправили в рехаб. Сестра Матранга подтвердила, что в Таиланде у него начались проблемы с наркотиками, поэтому сейчас родные положили его в клинику и ищут средства на лечение.

Рэпер Matrang заявил, что хочет из Таиланда домой к маме

По данным Life.ru, в феврале прошлого года двое мужчин избили Matrang в его родном Владикавказе. После этого рэпер уехал в Таиланд, заявив, что не хочет возвращаться в Россию. Там он начал через соцсети просить у поклонников деньги на жизнь за границей. 19 февраля рэпера задержала полиция Таиланда на Пхукете. Музыкант выразил опасение, что его депортируют в столицу России, но при этом сам улетел в Москву утром 20 февраля.

Между тем организаторы концертов Matrang, которые запланированы на апрель, утверждают, что выступления не отменены.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фото из официальной группы Matrang VK
ТЕГИ:НаркотикиМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры