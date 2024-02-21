Рэпер Matrang вернулся в Москву из Таиланда
Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) вернулся на родину из Таиланда. 28-летний музыкант прибыл 21 февраля в московский аэропорт Шереметьево, сообщает телеграм-канал SHOT.
Его встретили родители с сестрой и отправили в рехаб. Сестра Матранга подтвердила, что в Таиланде у него начались проблемы с наркотиками, поэтому сейчас родные положили его в клинику и ищут средства на лечение.
По данным Life.ru, в феврале прошлого года двое мужчин избили Matrang в его родном Владикавказе. После этого рэпер уехал в Таиланд, заявив, что не хочет возвращаться в Россию. Там он начал через соцсети просить у поклонников деньги на жизнь за границей. 19 февраля рэпера задержала полиция Таиланда на Пхукете. Музыкант выразил опасение, что его депортируют в столицу России, но при этом сам улетел в Москву утром 20 февраля.
Между тем организаторы концертов Matrang, которые запланированы на апрель, утверждают, что выступления не отменены.
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