Рэпер Matrang заявил, что хочет из Таиланда домой к маме
4 февраля 202419:13
Российский рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) заявил, что хочет вернуться к маме в Северную Осетию.
Находящийся в Таиланде исполнитель записал обращение к поклонникам. Видео опубликовано в его соцсетях.
Хадзарагов попросил помочь с деньгами на билет до дома. По словам исполнителя, ему нужно срочно увидеть маму.
«Я разберусь со своей жизнью, дайте мне до России долететь», - сказал рэпер.
В феврале прошлого года Хадзарагова избили во Владикавказе. После инцидента певец уехал в Таиланд и избавился от имущества в России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru