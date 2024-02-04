Рэпер Matrang заявил, что хочет из Таиланда домой к маме

Находящийся в Таиланде исполнитель записал обращение к поклонникам. Видео опубликовано в его соцсетях.

Хадзарагов попросил помочь с деньгами на билет до дома. По словам исполнителя, ему нужно срочно увидеть маму.

«Я разберусь со своей жизнью, дайте мне до России долететь», - сказал рэпер.

В феврале прошлого года Хадзарагова избили во Владикавказе. После инцидента певец уехал в Таиланд и избавился от имущества в России, напоминает «Радиоточка НСН».



