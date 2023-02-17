Рэпер Баста отсудил бренд Basta

Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Basta, сообщает РИА Новости.

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Таким образом, был удовлетворён иск рэпера Басты (Василий Вакуленко) в отношении немецкой «дочки» российского производителя парфюмерии Brocard Group, на которую был оформлен бренд.

В картотеке арбитражных дел говорится, что музыкант обратился в суд в январе 2022 года, третьим лицом к спору был привлечён Роспатент.

Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг и ещё более 600 детей и подростков подали иск против Швеции в связи с тем, что считают климатическую политику страны незаконной, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаБрендАвторские ПраваИскБаста
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