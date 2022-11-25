Грета Тунберг и ещё более 600 шведских детей и подростков подали иск против Швеции

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и еще более 600 детей и подростков подали иск против Швеции в связи с тем, что считают климатическую политику страны незаконной, сообщает издание Dagens Nyheter.

Как отмечается, исковое заявление готовилось молодыми людьми на протяжении двух лет.

Тунберг и её соратники считают недостаточными меры, с помощью которых власти королевства борются с изменением климата.