Грета Тунберг и ещё более 600 шведских детей и подростков подали иск против Швеции

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и еще более 600 детей и подростков подали иск против Швеции в связи с тем, что считают климатическую политику страны незаконной, сообщает издание Dagens Nyheter.

Как отмечается, исковое заявление готовилось молодыми людьми на протяжении двух лет.

Тунберг и её соратники считают недостаточными меры, с помощью которых власти королевства борются с изменением климата.

В Лондоне экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи»

Такие же судебные иски были поданы и в других европейских странах. В Нидерландах и ФРГ экоативисты выиграли судебные процессы у правительств, что вынудило чиновников ужесточить климатические цели этих стран.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН объяснил «радикальное» поведение экоактивистов в Европе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Шерри Парди
ТЕГИ:ЭкологияИскШвецияГрета Тунберг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры