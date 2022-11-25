Грета Тунберг и ещё более 600 шведских детей и подростков подали иск против Швеции
Шведская экоактивистка Грета Тунберг и еще более 600 детей и подростков подали иск против Швеции в связи с тем, что считают климатическую политику страны незаконной, сообщает издание Dagens Nyheter.
Как отмечается, исковое заявление готовилось молодыми людьми на протяжении двух лет.
Тунберг и её соратники считают недостаточными меры, с помощью которых власти королевства борются с изменением климата.
Такие же судебные иски были поданы и в других европейских странах. В Нидерландах и ФРГ экоативисты выиграли судебные процессы у правительств, что вынудило чиновников ужесточить климатические цели этих стран.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН объяснил «радикальное» поведение экоактивистов в Европе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru