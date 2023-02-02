На Киркорова подали иск из-за клипа с крестом

Ситуацию прокомментировал представитель певца Александр Добровинский. Он отверг обвинения в оскорблении религиозных чувств.

По его словам, авторы клипа задумали номер с крестом как поклонение Марии Магдалине.

«Иск мы отобьем, а вот слава о номере Филиппа Бедросовича останется надолго. Ведь серость и обыденность никого не волнует и не интересует», - заявил Добровинский Газете.ру.

Ранее в центре скандала оказался лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан иностранным агентом в РФ). Православные активисты возмутились кадрами из видео, где исполнитель катается на скейтборде в форме креста, отмечал НСН.

