«Неожиданности нужны!»: Подольская заявила о желании спеть дуэтом с Инстасамкой
Наталья Подольская назвала в разговоре с корреспондентом НСН сотрудничество Инстасамки и Сергея Шнурова неожиданным и интересным экспериментом.
Певица Наталья Подольская в беседе с корреспондентом НСН заявила, что ей нравятся многие молодые коллеги по цеху. Она также отметила, что не отказалась бы спеть дуэтом с Инстасамкой (Дарьей Зотеевой).
«Мне нравятся очень многие молодые артисты, например, Мари Краймбрери, JONY. Неожиданные дуэты очень нужны и помогают в творчестве. Неожиданной новостью стало сотрудничество Инстасамки и Сергея Шнурова, это очень здорово. Сама не отказалась бы спеть с Инстасамкой», — призналась Подольская.
По словам собеседницы НСН, на днях вышел клип на ее песню «Береги». Также она заинтриговала поклонников новым неожиданным дуэтом, при этом имя второго исполнителя предпочла сохранить в тайне.
«У меня только что вышел, пожалуй, один из самых красивых клипов на песню “Береги”. Буквально десять дней назад мы снимали его в цирке. Следующим треком, на который тоже уже записан клип, будет дуэт. С кем — пока не скажу», — сказала артистка на премии «Topical Style Awards 2024» журнала MODA topical.
Рассказал о творческих планах и супруг Подольской, певец Владимир Пресняков-младший. По словам музыканта, уже 16 ноября состоится его новый концерт.
Ранее группа «Ленинград» заявила, что Сергей Шнуров и Инстасамка выпустят совместный альбом. Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.
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