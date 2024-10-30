«Неожиданности нужны!»: Подольская заявила о желании спеть дуэтом с Инстасамкой

«Мне нравятся очень многие молодые артисты, например, Мари Краймбрери, JONY. Неожиданные дуэты очень нужны и помогают в творчестве. Неожиданной новостью стало сотрудничество Инстасамки и Сергея Шнурова, это очень здорово. Сама не отказалась бы спеть с Инстасамкой», — призналась Подольская.

По словам собеседницы НСН, на днях вышел клип на ее песню «Береги». Также она заинтриговала поклонников новым неожиданным дуэтом, при этом имя второго исполнителя предпочла сохранить в тайне.

«У меня только что вышел, пожалуй, один из самых красивых клипов на песню “Береги”. Буквально десять дней назад мы снимали его в цирке. Следующим треком, на который тоже уже записан клип, будет дуэт. С кем — пока не скажу», — сказала артистка на премии «Topical Style Awards 2024» журнала MODA topical.

Рассказал о творческих планах и супруг Подольской, певец Владимир Пресняков-младший. По словам музыканта, уже 16 ноября состоится его новый концерт.

Ранее группа «Ленинград» заявила, что Сергей Шнуров и Инстасамка выпустят совместный альбом. Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.

