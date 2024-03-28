«Пустой звук»: Пластинки из сахарного тростника не составят конкуренции винилу

Британский стартап Evolution Music разработал растительную альтернативу винилу – пластинки, состоящие преимущественно из сахарного тростника. Согласно исследованиям, переход к использованию биопластика позволит сэкономить до 30% энергии. Уточняется, что новые прототипы уже прошли испытания, эксперты отмечают, что качество звучания не уступает традиционному винилу. Однако Белоногов усомнился, что результаты исследований соотносятся с реальностью.

«Сложно судить, каким в этом случае будет качество звука. Понятно, что звук воспроизводили на чем угодно, в том числе на рентгеновских снимках. Но не зря виниловые пластинки делают именно из определенного состава. При попытках использовать другой материал сразу возникает шум. Как будет в случае с сахарным тростником - пока непонятно. Сами пластинки скорее всего будут такими же, как обычные виниловые. Срок службы будет аналогичным», - заявил он.