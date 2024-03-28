«Пустой звук»: Пластинки из сахарного тростника не составят конкуренции винилу
Новая технология производства виниловых пластинок вряд ли получит широкое распространение, вдобавок качество звука инновации вызывает вопросы, заявил НСН директор единственного в России винилового завода «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов.
Производство музыкальных пластинок из сахарного тростника говорит лишь о стремлении компаний пропиариться на популярной теме, рассказал НСН директор единственного в России винилового завода «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов.
Британский стартап Evolution Music разработал растительную альтернативу винилу – пластинки, состоящие преимущественно из сахарного тростника. Согласно исследованиям, переход к использованию биопластика позволит сэкономить до 30% энергии. Уточняется, что новые прототипы уже прошли испытания, эксперты отмечают, что качество звучания не уступает традиционному винилу. Однако Белоногов усомнился, что результаты исследований соотносятся с реальностью.
«Сложно судить, каким в этом случае будет качество звука. Понятно, что звук воспроизводили на чем угодно, в том числе на рентгеновских снимках. Но не зря виниловые пластинки делают именно из определенного состава. При попытках использовать другой материал сразу возникает шум. Как будет в случае с сахарным тростником - пока непонятно. Сами пластинки скорее всего будут такими же, как обычные виниловые. Срок службы будет аналогичным», - заявил он.
Собеседник НСН также добавил, что новая британская компания вряд ли придумала инновацию.
«Технология производства виниловых пластинок с XX века статична, ничего нового там не придумывается. Даже мы работаем на оборудовании, которому больше 30 лет. Разработка британского стартапа - больше заигрывание с экологией, хайп. Были похожие истории, когда пытались что-то придумать, когда-то предлагали делать пластинки из пластиковых бутылок, которые нашли в море. Насколько мне известно, кто-то даже делал подобное, но практика не получила широкого распространения. Более чем уверен, что качество звучания таких пластиковых бутылок, переработанных в пластинки, оставляло желать лучшего. Сахарный тростник, возможно, из той же истории», - подытожил директор «Ультра Продакшн».
Ранее Белоногов объяснил «Радиоточке НСН», что рост спроса на пластинки в России не связан с уходом из страны стриминговых сервисов. По его словам, производство винила увеличивается примерно на 20-25% каждый год, но вместе с тем растет и цена на продукцию.
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