ВСУ снова атаковали Белгородское водохранилище во время ремонтных работ
Украинские войска в воскресенье нанесли новые удары по дамбе Белгородского водохранилища, когда на объекте шли восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, атаки велись с использованием ракет и беспилотников, несмотря на то что на месте находились гражданские ремонтные бригады. Гладков отметил, что рабочие «проявляют чудеса героизма», продолжая восстанавливать сооружение под постоянными обстрелами.
25 октября губернатор сообщал о повреждении плотины в результате удара украинских войск и предупреждал о риске подтопления поймы реки в населенных пунктах, где проживает около тысячи человек. Гладков подчеркнул, что Белгород не останется без водоснабжения, поскольку основная часть воды поступает из скважин, а не из водохранилища. Однако, по его словам, разрушение гидротехнических объектов может привести к серьезным последствиям и длительным восстановительным работам.
По данным региональных властей, в воскресенье украинские силы обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области, выпустив 37 снарядов и задействовав 154 беспилотника. В результате атак погиб один мирный житель, еще 24 человека, включая троих детей, получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru