ВСУ снова атаковали Белгородское водохранилище во время ремонтных работ

Украинские войска в воскресенье нанесли новые удары по дамбе Белгородского водохранилища, когда на объекте шли восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, атаки велись с использованием ракет и беспилотников, несмотря на то что на месте находились гражданские ремонтные бригады. Гладков отметил, что рабочие «проявляют чудеса героизма», продолжая восстанавливать сооружение под постоянными обстрелами.