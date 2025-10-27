Двух участников массовой драки в ЖК «Прокшино» арестовали на два месяца

Троицкий районный суд Москвы заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о массовой драке, произошедшей в жилом комплексе «Прокшино». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Под арест на два месяца помещены Хамрокули Давлат Абдукодирзода и Турсунов Абдуазиз Абдуджаборович. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, совершенное группой лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.