Двух участников массовой драки в ЖК «Прокшино» арестовали на два месяца
Троицкий районный суд Москвы заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о массовой драке, произошедшей в жилом комплексе «Прокшино». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Под арест на два месяца помещены Хамрокули Давлат Абдукодирзода и Турсунов Абдуазиз Абдуджаборович. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, совершенное группой лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошел 25 октября, когда группа рабочих-мигрантов устроила массовую потасовку, используя лопаты, палки и дорожные знаки. В результате пострадали четыре человека. По данным МВД, фигурантами уголовного дела стали 19 участников конфликта, всего в полицию доставили более 80 человек, из которых на 65 составлены административные протоколы.
Представитель МВД Ирина Волк заявила, что иностранцы, не привлеченные к уголовной ответственности, будут выдворены из России с последующим запретом на въезд, передает «Радиоточка НСН».
