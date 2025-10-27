Двух участников массовой драки в ЖК «Прокшино» арестовали на два месяца

Троицкий районный суд Москвы заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о массовой драке, произошедшей в жилом комплексе «Прокшино». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Под арест на два месяца помещены Хамрокули Давлат Абдукодирзода и Турсунов Абдуазиз Абдуджаборович. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, совершенное группой лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

СМИ: В Москве в ЖК «Прокшино» подрались мигранты с лопатами

Инцидент произошел 25 октября, когда группа рабочих-мигрантов устроила массовую потасовку, используя лопаты, палки и дорожные знаки. В результате пострадали четыре человека. По данным МВД, фигурантами уголовного дела стали 19 участников конфликта, всего в полицию доставили более 80 человек, из которых на 65 составлены административные протоколы.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что иностранцы, не привлеченные к уголовной ответственности, будут выдворены из России с последующим запретом на въезд, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ДракаАрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры