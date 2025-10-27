Россиия в ООН ответила США на упреки по поводу испытаний «Буревестника»

Испытание российской крылатой ракеты «Буревестник» прошло в полном соответствии с международными обязательствами России, заявил заместитель руководителя делегации РФ при ООН Константин Воронцов. Его выступление транслировалось на веб-портале организации.

Дипломат таким образом ответил на заявления представителя США, который обвинил Москву в «милитаризации космоса» и упомянул испытание ракеты, состоявшееся 21 октября. Воронцов подчеркнул, что Россия строго соблюдает нормы космического права и не предпринимает действий, направленных против других государств, отмечает газета «Известия».

Генерал Бижев: Неуязвимый «Буревестник» доведет до истерики страны НАТО

О проведенном пуске ранее доложил президенту Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. По его словам, «Буревестник» пролетел около 14 тысяч километров и находился в воздухе 15 часов, при этом эти показатели «не предел». Глава государства поручил определить возможные способы применения ракеты и начать подготовку инфраструктуры для ее размещения в вооруженных силах.

Президент США Дональд Трамп, комментируя испытание, заявил, что отношения Москвы и Вашингтона строятся не на «играх», отметив при этом, что «лучшая в мире атомная подводная лодка» находится у российских берегов, передает «Радиоточка НСН».

