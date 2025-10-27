Россиия в ООН ответила США на упреки по поводу испытаний «Буревестника»

О проведенном пуске ранее доложил президенту Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. По его словам, «Буревестник» пролетел около 14 тысяч километров и находился в воздухе 15 часов, при этом эти показатели «не предел». Глава государства поручил определить возможные способы применения ракеты и начать подготовку инфраструктуры для ее размещения в вооруженных силах.

Президент США Дональд Трамп, комментируя испытание, заявил, что отношения Москвы и Вашингтона строятся не на «играх», отметив при этом, что «лучшая в мире атомная подводная лодка» находится у российских берегов, передает «Радиоточка НСН».

