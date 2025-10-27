СК возбудил дело после крушения плавкрана в Севастополе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту опрокидывания плавучего крана в Севастополе, в результате которого погибли два человека и более двадцати получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
Дело открыто по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть двух человек. Виновным может грозить до семи лет лишения свободы. Следователи намерены проверить действия ответственных лиц, допустивших ввод крана в эксплуатацию.
Инцидент произошел в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода. По словам губернатора Михаила Развожаева, на момент крушения на борту находились 15 человек, из которых семеро были госпитализированы. Для расследования происшествия создана специальная комиссия.
По данным издания Forpost, перевернулся тяжелый плавучий кран ПК-700 «Григорий Просянкин» грузоподъемностью 700 тонн, строившийся на Севморзаводе с 2018 года. Проект, реализуемый в рамках Объединенной судостроительной корпорации, в последние годы сталкивался с финансовыми трудностями и неоднократно приостанавливался, передает «Радиоточка НСН».
