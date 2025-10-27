СК возбудил дело после крушения плавкрана в Севастополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту опрокидывания плавучего крана в Севастополе, в результате которого погибли два человека и более двадцати получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Дело открыто по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть двух человек. Виновным может грозить до семи лет лишения свободы. Следователи намерены проверить действия ответственных лиц, допустивших ввод крана в эксплуатацию.