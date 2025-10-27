Умер актер из «Утомленных солнцем» Андре Умански

Во Франции на 92-м году жизни умер актер театра и кино Андре Умански, также известный под именами Андре Думански и Андрей Уманский. Об этом сообщает Российская газета.

По информации издания, артист скончался около месяца назад в Париже, однако об этом стало известно лишь теперь, после обновления данных в профильных базах, включая портал IMDb.

Андре Умански начал карьеру в конце 1950-х годов и оставался востребованным более шести десятилетий. Он снялся в таких фильмах, как «Аустерлиц», «Нормандия-Неман», «Фигаро здесь, Фигаро там», «Призрачное счастье», а также в сериалах «Комиссар Наварро», «Мегрэ» и «Горец». Российскому зрителю актер знаком по роли Филиппа в картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем».

Помимо актерской деятельности, Умански был театральным режиссером и артистом дубляжа, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
