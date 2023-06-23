«Птица на небоскребе!»: Солистка «Мураками» рассказала об экстриме и концерте на крыше
Диляра Вагапова сказала в эфире НСН, что управляла самолетом, летала на параплане и согласилась бы выступить на небоскребе.
Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН рассказала о предстоящем концерте на крыше и презентации нового альбома.
Московский концерт группы «Мураками» на площадке Fantomas Rooftop на «Красном октябре» состоится уже завтра, 24 июня.
«Я обожаю лето, ну а концерты на крыше – это вообще моя отдельная любовь. Когда под открытым небом можно насладиться живой музыкой, это же настоящая радость. Если появится шанс выступить на небоскребе, думаю, прохладно будет, но все равно я бы попробовала. От такого предложения вообще сложно отказаться: как птица, высоко в небе, ммм...», - отметила Диляра.
Она призналась, что перебарывает боязнь высоты, и в ее экстремальной коллекции есть полеты за штурвалом самолета, на параплане и прыжки с парашютом.
«На самом деле, я с детства боюсь высоты, но каждый раз перебарываю в себе этот страх, все время иду на какую-нибудь тарзанку, летаю на параплане, в прошлом году прыгнула с парашютом на фестивале в Ижевске. Это было еще то приключение, думала, сердце вообще разорвется от страха на части. Ну а недавно рассекала небо на маленьком самолете, и это было незабываемо. Я даже немного управляла этой птицей самостоятельно. От этого, конечно, было вообще не по себе, но я справилась, и, кстати, меня даже рекомендовали в пилотную школу», - подчеркнула лидер «Мураками».
По ее словам, 16 июля в Казани состоится презентация нового альбома «Мураками» «В песнях навсегда», после чего группа отправится в другие города.
«16 июля в Казани состоится презентация нашего нового альбома. Конечно, это родной город, и мы к нему относимся с трепетом. Думаю, какой-нибудь сюрприз мы все-таки сделаем. Ну а в целом Мытищи, Калуга, Владимир, Санкт-Петербург и Новосибирск тоже летом услышат группу "Мураками" этим летом. Это будет уже не презентация альбома, а летнее, легкое настроение и хиты», - заключила собеседница НСН.
Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский ранее рассказал «Культурному гиду НСН», откуда у них с братом Сергеем возникла страсть к мотоциклам.
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