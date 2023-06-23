«Птица на небоскребе!»: Солистка «Мураками» рассказала об экстриме и концерте на крыше

Она призналась, что перебарывает боязнь высоты, и в ее экстремальной коллекции есть полеты за штурвалом самолета, на параплане и прыжки с парашютом.

«На самом деле, я с детства боюсь высоты, но каждый раз перебарываю в себе этот страх, все время иду на какую-нибудь тарзанку, летаю на параплане, в прошлом году прыгнула с парашютом на фестивале в Ижевске. Это было еще то приключение, думала, сердце вообще разорвется от страха на части. Ну а недавно рассекала небо на маленьком самолете, и это было незабываемо. Я даже немного управляла этой птицей самостоятельно. От этого, конечно, было вообще не по себе, но я справилась, и, кстати, меня даже рекомендовали в пилотную школу», - подчеркнула лидер «Мураками».

По ее словам, 16 июля в Казани состоится презентация нового альбома «Мураками» «В песнях навсегда», после чего группа отправится в другие города.