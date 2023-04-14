«Шоу, трибьют и восторг!»: Пневмослон о московском концерте и «Работниках культуры»
Концерт в Питере был особенным, в Екатеринбурге, Перми и Ижевске потрясающие люди, а трибьют-проект создан не ради денег, сказал в эфире НСН Лорд Пневмослон.
Лорд Пневмослон в интервью НСН рассказал о подробностях гастрольного тура и истории создания проекта «Работники культуры».
В рамках тура «Уже 5 лет как весело» Пневмослон уже выступил в Петербурге и ряде других городов, а 15 апреля даст концерт в Москве. «Работники культуры» в середине мая отправятся в Рязань, Тулу, Калугу и Калининград.
«Домашний питерский концерт всегда особенный, поскольку туда приходит оторваться множество наших друзей и родных. Однако, каждый город по-своему особенный. Помимо Северной Столицы мы побывали в Екатеринбурге, Перми и Ижевске, и все они обладают своей душой. Везде потрясающие люди, которые знают толк в хорошем угаре. Московский концерт будет всесторонне прекрасен. Мы сыграем для вас лучшие 33 песни, которые мы выбрали на основании статистики стриминговых сервисов. Поставим и разнесем на сцене настоящую машину, которую подготовил для нас тот самый Серега из песни, покажем крутейшее световое шоу, короче, сделаем все, чтобы для наших любимых поклонников этот концерт запомнился надолго», - пообещал Пневмослон.
Он также рассказал, как родился проект «Работники культуры».
«В честь пятилетия группы очень хотелось принести праздник в как можно большее количество городов, но вследствие того, что у меня уже два активных проекта и на подходе третий, я физически не могу съездить во все города, которые хотелось бы посетить. Вот я и нашел альтернативу: я сделал официальный трибьют-проект, подобрал музыкантов и подготовил вокалиста, чтобы он был максимально похож на меня. Трубач, кстати, из оригинального состава. Все технологии, которые мы используем в главном проекте, также используются и в "Работниках культуры"», - отметил музыкант.
По его словам, этот проект создан не ради денег.
«В анонсах мы всегда заявляем, что это официальный трибьют, чтобы все было честно. Кстати, коммерчески этот проект буквально на грани окупаемости, так что тут не про деньги вопрос. Самое главное – это восторженные и благодарные отзывы тех, кто побывал на концертах нашего трибьюта. Именно они убеждают меня в том, что это было правильное решение», - заключил собеседник НСН.
Ранее Лорд Пневмослон рассказал «Культурному гиду НСН», почему он выбрал такое сценическое имя, и объяснил название гастрольного тура.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Минэкономразвития: инфляция в России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 5,3%
- Педиатр посоветовала не кормить детей куличами из магазина
- Против отказавшейся рекламировать вино Бузовой подали иск на один млн евро
- Международный паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян независимо от МОК
- Metallica выпустила новый альбом «72 Seasons». Видео
- Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло
- La Repubblica: CША предупреждали Италию о возможном побеге Артёма Усса
- Толстой: в Госдуме создана группа депутатов по выступающим против России деятелям культуры
- В Индонезии произошло землетрясение
- СМИ: россиянку задержали в Швеции за шпионаж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru