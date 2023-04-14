«Шоу, трибьют и восторг!»: Пневмослон о московском концерте и «Работниках культуры»

Безработица в Москве второй месяц остается на уровне ниже одного процента К концу года сотрудники центров госуслуг будут работать администраторами во всех столичных поликлиниках Путин будет присутствовать на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя В Москве в пятницу порывистый ветер, без осадков и до плюс 10 градусов