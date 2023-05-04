«Лишь бы ехать, куда – все равно!»: Культурный гид страны от Uma2rman
Владимир Кристовский рассказал в эфире НСН о подарке от Умы Турман, раскрыл «космический сюрприз» московского концерта и открыл мотосезон историей из детства.
Концерты: Космический сюрприз и текиловые сны
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий праздничных выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский, рассказавший нам о музыке, кино и байкерском сезоне.
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В преддверии Дня победы многие участники фестиваля «Нашествие» отправятся за пределы двух столиц. «Uma2rman» порадует жителей Доброграда во Владимирской области (6 мая), «Ария» отправится в Иркутск (9 мая), The Hatters – в Брянск (10 мая), а «Мураками» даст сразу четыре концерта в Кургане, Челябинске, Стерлитамаке и Ижевске (с 4 по 7 мая).
«Крематорий» представит в Москве вечеринку «Агава-пати», связанную с альбомом «Текиловые сны» (6 мая, «Мумий Тролль Bar»), «Маша и Медведи» зажгут Питере (5 мая, «Время N»), Светлана Сурганова выступит 8 мая в подмосковном парке «Патриот», а 9 мая встретит в Самаре.
Владимир Кристовский рассказал НСН о субботнем выступлении в «городе мечты» и главном сюрпризе московского концерта.
Владимир Кристовский:
«6 мая у нас будет концерт в Доброграде. Мы там уже бывали и играли, это замечательное место, там живут очень добрые люди. Мы всех приглашаем и будем ждать, кто сможет приехать. Сыграем и старые песни, и новые, и те, которые еще никто не слышал, может быть, сыграем. 17 мая в клубе "Урбан" в Москве состоится наш сольный концерт. Этот концерт необычный, мы такое делали уже в Санкт-Петербурге, концерт по заявкам. Наши подписчики в соцсетях присылали свои просьбы. Мы постараемся сыграть песни, за которые проголосовало больше людей, что-то еще сыграем от себя, то, что я на правах командира группы без конкурса вставлю в эту программу. Специальным гостем на этом концерте будет Сергей Корсаков, космонавт, с которым мы записали прекрасную песню "Звезды" и сняли чудесный клип. Первый раз Сергей выйдет на сцену и споет с нами живьем эту песню. Это будет классный концерт», - пообещал музыкант.
Он также признался, что соскучился по фестивалю «Нашествие», который пройдет в этом году с 4 по 6 августа в Калужской области.
«Если честно, очень соскучился по "Нашествию", это невероятный праздник, мы много раз были на этом чудесном фестивале. А жду я его затем, чтобы сыграть нашу новую песню "Коромыслова башня", которую, я надеюсь, уже немножко послушают к тому моменту люди и будут знать слова, будут подпевать. Очень приятно, что 6 августа мы с вами увидимся, всех очень ждем, будем рады!» - подчеркнул вокалист «Uma2rman».
Мотоциклы: «Лишь бы ехать, куда – все равно»
Несколько дней назад в Москве состоялось официальное открытие нового мотосезона (на фото), и байкеры уже начинают готовиться к различным фестивалям. Так, с 6 по 9 мая Саратовской области пройдет юбилейный мотофестиваль «Правый Берег», хэдлайнером которого будет группа «Крематорий».
Ну а Владимир Кристовский рассказал НСН, откуда у лидеров группы «Uma2rman» возникла страсть к байкам.
Владимир Кристовский:
«Любовь к мотоциклам у нас зародилась в раннем детстве, когда наш сосед дядя Сережа катал нас на мотоцикле "Урал" с коляской. Это я хорошо помню, и это на всю жизнь отпечаталось в нас, как какое-то невероятное, прекрасное удовольствие. С тех пор мы любим мотоциклы и активно пользуемся ими в быту. К сожалению, у нас очень маленький мотосезон в России, длинная зима и непогода, но, как только дороги просохли, мы достали своих железных коней, оттерли с них пыль и выкатились на чудесные дороги Москвы и Подмосковья», - отметил музыкант.
Он также раскрыл мотопредпочтения братьев Кристовских и объяснил, как выбрать правильный маршрут.
«Сейчас у нас разные мотоциклы, у Сергея "Хонда", у меня есть КТМ, есть "Хонда", есть макси-скутер "Gilera GP800", на котором я иногда езжу по пробкам. Мотоцикл прекрасен тем, что, куда бы ни вела дорога, это все равно будет здорово и классно, это само по себе удовольствие, а куда ехать – все равно, в любую сторону, в любом направлении, лишь бы ехать», - подчеркнул Владимир.
Кино: Дворник, джокер и любовь к Уме
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В кинотеатрах пройдут премьеры комедии «Юра дворник» с Гошей Куценко и Татьяной Догилевой, а также военных фильмов «Помилование» и «Сокровища партизанского леса».
При этом эксперты прогнозируют успех ужастику Ари Астера «Все страхи Бо», главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс, получивший «Оскар» за «Джокера».
9 мая на экраны выйдут сразу три фантастических фильма о Великой Отечественной войне: «Шум за стеной», «Поломка на линии» и перевыпуск картины «Временная связь» с Сергеем Пускепалисом, снятой по мотивам творчества Кира Булычева.
Ну а Владимир Кристовский рассказал НСН, как имя голливудской звезды Умы Турман (на фото) превратилось в название российской группы.
Владимир Кристовский:
«Любовь к Уме Турман началась с фильма "Криминальное чтиво", я написал песню, которая так и называлась "Ума Турман" или "Я так ждала тебя, Вова". Это шуточная песня, впоследствии из-за нее мы так назвали группу: мы не знали уже, как назвать, и решили назвать Uma2rman. Так что Уме Турман я очень признателен, что она поделилась с нами своим именем и дала название нашей группе. Вообще, она мне очень нравится, однажды она меня даже поздравила с Днем рождения, друг мне сделал такой подарок, - она прислала мне видеопоздравление. Мы с ней так и не встретились, но, может быть, когда-нибудь все-таки мы увидимся с ней», - надеется музыкант.
Еще одной яркой страницей в истории группы «Uma2rman» стало написание знаменитой песни к фильму «Ночной дозор».
«Фильм "Ночной дозор" для своего времени, - это был такой невероятный прорыв, первый русский блокбастер такого уровня. Мне выпала честь написать песню для этого фильма, до сих пор эта песня любима публикой и мы до сих пор играем ее на концертах. Спасибо большое Тимуру Бекмамбетову, который доверил мне эту работу. Я считаю, что справился неплохо», - подчеркнул Владимир Кристовский.
Театр: Ночь «Тодеса» и одуванчики Распутина
В числе самых популярных театральных постановок уикенда, по версии «Kassir.ru», спектакли «Потанцуем...» (по пьесе Людмилы Улицкой) в «Современнике» и «В шесть часов вечера после войны» в Театре имени Наталии Сац по одноименному фильму Ивана Пырьева.
Театралов Санкт-Петербурга заинтересовали мюзикл «Распутин. Одуванчиковая революция» и «Евгений Онегин» в Мариинке. В Петрозаводске идут на «Дон Кихота», в Екатеринбурге – на «Смешную девочку», в Самаре – на балет-притчу «Три маски короля», ну а Алла Духова представит в Москве новый спектакль «Тодеса» (на фото) «Инзэнайт».
Владимир Кристовский:
Увидимся, друзья, всем удачи, здоровья и любви.
Насыщенных вам выходных!
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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