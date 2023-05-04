«Лишь бы ехать, куда – все равно!»: Культурный гид страны от Uma2rman

1

«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий праздничных выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский, рассказавший нам о музыке, кино и байкерском сезоне.

***

В преддверии Дня победы многие участники фестиваля «Нашествие» отправятся за пределы двух столиц. «Uma2rman» порадует жителей Доброграда во Владимирской области (6 мая), «Ария» отправится в Иркутск (9 мая), The Hatters – в Брянск (10 мая), а «Мураками» даст сразу четыре концерта в Кургане, Челябинске, Стерлитамаке и Ижевске (с 4 по 7 мая).

«Крематорий» представит в Москве вечеринку «Агава-пати», связанную с альбомом «Текиловые сны» (6 мая, «Мумий Тролль Bar»), «Маша и Медведи» зажгут Питере (5 мая, «Время N»), Светлана Сурганова выступит 8 мая в подмосковном парке «Патриот», а 9 мая встретит в Самаре.

Владимир Кристовский рассказал НСН о субботнем выступлении в «городе мечты» и главном сюрпризе московского концерта.

