«Steinway, рэп и Амадей»: Культурный гид страны от Игоря Бутмана
Легендарный джазмен рассказал в эфире НСН о джазовых успехах МОТа и Гагариной, раскрыл секрет записи нового альбома и объяснил, в чем ошибка режиссеров «Ла-Ла Ленда» и «Зеленой книги».
Концерты: «Крыши, джаз и паруса»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил знаменитый саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман, рассказавший нам о Московском джазовом фестивале, театре, кино и новом альбоме.
***
Концертный уикенд в столице откроют сегодня Иван Демьян и группа «7Б» (22 июня, «Урбан»), Мураками и Линда выступят в выходные на московских крышах (23 и 24 июня, Fantomas Roof), а в Лужниках пройдет музыкально-спортивный «Ласточка-FEST» (25 июня).
«Чиж & Co» отправится в Питер. Кроме того, в северной столице поднимут «Алые паруса» для выпускников «Чайф» и The Hatters. «Йорш» с «Калиновым Мостом» дадут рока на Вятке, а Новосибирск встретит участников «VK Festа» во главе с Бастой.
Кроме того, в столице в эти дни проходит Московский джазовый фестиваль с участием более тысячи артистов из России и других стран.
Игорь Бутман рассказал НСН о подробностях фестиваля.
«На ВДНХ, в парке "Зарядье", в парке "Музеон", в Депо, на площади перед ЦУМом идут концерты участников фестиваля, многие из которых были отобраны авторитетным жюри. Представлены коллективы из 34-х городов, ну и, конечно, суперзвезды отечественной эстрады: Полина Гагарина, МОТ, Сергей Мазаев, Валерий Сюткин, Лариса Долина, а также зарубежные гости: один из самых выдающихся, самых ярких и узнаваемых контрабасистов Эдди Гомес, великолепная пианистка из Турции Eylül Ergül, наши гости из Таиланда, из Индонезии очень интересный и самобытный ансамбль и из Израиля. Также у нас будут выступления оперных звезд – программа с Ильдаром Абдразаковым, а завершать мы будем концертом, посвященным столетию российского джаза», - сказал Бутман.
Он признался, что впечатлен выступлением МОТа, добавив, что уже выступал вместе с Сергеем Мазаевым и Полиной Гагариной.
«Вчера слушал МОТа, это рэп, конечно, это поп-музыка, но с таким джазовым драйвом и с такой импровизацией, что было очень приятно, это было интересно и с фантазией. С Полиной Гагариной мы много лет назад в Парке Горького играли джаз, она пела и она тоже знакома с этой музыкой. Недавно встретился с Полиной, она сказала, что готовит специальную программу. А Сергей Мазаев – мой оркестр начинался вместе с ним», - отметил музыкант.
Новый альбом: «Эдди Гомес и белый рояль»
На Московском джазовом фестивале почти полностью воссоединился квартет «Блюз на четверых» (на фото), в классический состав которого помимо Игоря Бутмана также входят Андрей Кондаков, Эдди Гомес и Ленни Уайт.
Помимо выступлений Бутман, Гомес, Кондаков и заменивший Уайта Эдуард Зизак решили записать новый альбом и выбрали для этого студию «Vintage Records», в которой их ждал сюрприз.
«Я здесь писался пару раз и всегда мечтал вернуться и записать живой альбом. Есть все технические возможности, замечательный парк микрофонов, очень правильная акустика, кроме того студия приобрела потрясающее фортепьяно Steinway. Это очень хороший рояль, и эта студия увидит много великолепных пианистов. Есть студии, которые славятся своими роялями. Белый рояль Steinway – он изначально хороший, но когда пианист Андрей Кондаков сегодня сел за него играть, он сказал, что потрясающий рояль. Так что я поздравляю всех нас и студию с великолепным приобретением», - подчеркнул Бутман.
По его словам, название нового альбома еще не выбрали, но варианты уже есть. Кроме того, его выпустят на виниле.
«К сожалению, Лении Уайт в силу различных обстоятельств, но не политических, не смог приехать в этот раз. Прошло уже 26 лет с момента нашего первого выступления, но Эдди Гомес смог, а Эдуард Зизак заменил Лении Уайта, и мы открывали этим квартетом джазовый фестиваль. Мы пригласили Эдди Гомеса и решили использовать его пребывание в России по максимуму. Одним из моих желаний было сыграть два концерта в Москве, один в Петербурге, и сделать запись наших новых композиций. Эдди с удовольствием согласился, и поэтому сегодня мы здесь в этой студии работаем над новым альбомом. Это и останется в памяти, и все в отличной форме, и очень здорово вписался в наш квартет Эдуард Зизак. Это не будет альбом Игоря Бутмана, это будет "Блюз на четверых" и все имена будут иметь равноценное значение. У нас есть хорошее название, "Reunion", допустим. У Дюка Эллингтона есть "The Great Reunion". Также мы договорились о возможности выпуска этого альбома на виниле», - рассказал джазмен.
Театр: «Амадей» и «Amadeus»
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль «Лодочник» в калягинском «Et Cetera» и сказочный мюзикл «Карлик нос» в РАМТ.
Театралы Петербурга идут на «Набукко» и «Дневник Авантюриста», в Казани встретят балет Игоря Моисеева, а в Новосибирске «Каренина».
Ну и Игорь Бутман посоветовал НСН спектакли Театра им. Вахтангова.
«В последнее время был два раза на спектаклях в Театре Вахтангова. Первый был "Война и мир", который шел очень долго и длинно, но очень хороший и проникновенный спектакль, интересно сделан. А потом я ходил на спектакль "Амадей" (на фото), где Гуськов и Добронравов в главных ролях, Добронравов играет Моцарта. Очень понравился этот спектакль, там есть отголоски фильма, который я очень люблю, «Amadeus» Милоша Формана, этот фильм я могу смотреть каждый день. Какой бы он ни был, все равно он позитивный. Главная идея, что предполагаемый убийца Моцарта, - только он и понимал, какой гений Моцарт», - отметил Бутман.
Кино: «Мальдивы» и страдающие музыканты
В рамках нового киноуикенда россияне увидят комедию «Мальдивы подождут» с Полиной Максимовой (на фото) и Яной Кошкиной, драму «Дыхание» о враче, работавшем во время ковида, и картину «Микулай» с Виктором Сухоруковым.
Малышей ждет мультфильм «Зверогонщики» о приключениях зверька лори, а ценителей французского кино – новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление».
Игорь Бутман рассказал НСН о своих любимых фильмах, посетовав что в картинах о джазе перебарщивают со страданием и алкоголем.
«У меня очень много любимых фильмов, например "Неуловимые мстители", наши комедии, "Белое солнце пустыни", мне очень нравится "Сталкер", недавно смотрел "Зеркала" о Марине Цветаевой. Я смотрел хороший фильм "Одиннадцать молчаливых мужчин» про нашу команду "Динамо", которая в послевоенные годы выступала в Англии: легендарные матчи, фильм снят очень здорово, все спортивные сцены великолепны. Про джаз я смотрел несколько фильмов, "Зеленая книга", "Ла-Ла Ленд" - немножко странные, они мне не очень понравились. Там у джазовых музыкантов все время какая-то трагедия, все не складывается, как надо. В "Зеленой книге" тоже, немножко похоже на наш "Такси-блюз", при этом он мне больше нравится . Я не могу сказать, что поклонник той музыки, которая звучит в "Такси-блюз", но сам фильм просто потрясающий. Ну зачем все время страдать? Есть фильм "Около полуночи", там главный герой, джазовый саксофонист все время пьет, в "Ла-Ла Ленде" тоже пьет пианист, в "Братьях Бейкер" – это прекрасный фильм с Мишель Пфайффер и братьями Бриджесами, - там тоже молодой парень страдает и пьет. Еще фильм про джаз я смотрел с Робертом де Ниро, он владелец джазового кафе в Канаде и тоже пьет», - посетовал Бутман
***
«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кулеба заявил о движении Украины в ЕС «на максимальной скорости»
- Клубы РПЛ пока оставят для игры мячи Nike
- Рогов сообщил о новой атаке ВСУ в Запорожской области
- В Шебекино готовят к возобновлению работы макаронную фабрику
- Неопознанные обломки обнаружили в районе поисков батискафа в Атлантике
- Индонезия не возобновит безвизовый режим для россиян
- В российских школах предложили ввести дополнительный урок о ВОВ
- Голикова: Число зарегистрированных безработных в РФ с начала года снизилось на 42 тысячи
- Глава МОК заявил о согласии Макрона на участие россиян в ОИ в нейтральном статусе
- РФС изменил регламент Кубка России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru