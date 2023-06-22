«Steinway, рэп и Амадей»: Культурный гид страны от Игоря Бутмана

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил знаменитый саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман, рассказавший нам о Московском джазовом фестивале, театре, кино и новом альбоме.

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Концертный уикенд в столице откроют сегодня Иван Демьян и группа «7Б» (22 июня, «Урбан»), Мураками и Линда выступят в выходные на московских крышах (23 и 24 июня, Fantomas Roof), а в Лужниках пройдет музыкально-спортивный «Ласточка-FEST» (25 июня).

«Чиж & Co» отправится в Питер. Кроме того, в северной столице поднимут «Алые паруса» для выпускников «Чайф» и The Hatters. «Йорш» с «Калиновым Мостом» дадут рока на Вятке, а Новосибирск встретит участников «VK Festа» во главе с Бастой.

Кроме того, в столице в эти дни проходит Московский джазовый фестиваль с участием более тысячи артистов из России и других стран.

Игорь Бутман рассказал НСН о подробностях фестиваля.

«На ВДНХ, в парке "Зарядье", в парке "Музеон", в Депо, на площади перед ЦУМом идут концерты участников фестиваля, многие из которых были отобраны авторитетным жюри. Представлены коллективы из 34-х городов, ну и, конечно, суперзвезды отечественной эстрады: Полина Гагарина, МОТ, Сергей Мазаев, Валерий Сюткин, Лариса Долина, а также зарубежные гости: один из самых выдающихся, самых ярких и узнаваемых контрабасистов Эдди Гомес, великолепная пианистка из Турции Eylül Ergül, наши гости из Таиланда, из Индонезии очень интересный и самобытный ансамбль и из Израиля. Также у нас будут выступления оперных звезд – программа с Ильдаром Абдразаковым, а завершать мы будем концертом, посвященным столетию российского джаза», - сказал Бутман.

Он признался, что впечатлен выступлением МОТа, добавив, что уже выступал вместе с Сергеем Мазаевым и Полиной Гагариной.

«Вчера слушал МОТа, это рэп, конечно, это поп-музыка, но с таким джазовым драйвом и с такой импровизацией, что было очень приятно, это было интересно и с фантазией. С Полиной Гагариной мы много лет назад в Парке Горького играли джаз, она пела и она тоже знакома с этой музыкой. Недавно встретился с Полиной, она сказала, что готовит специальную программу. А Сергей Мазаев – мой оркестр начинался вместе с ним», - отметил музыкант.

