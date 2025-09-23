«Это был фарш!»: Бобунец рассказал, как спасался от дрона в Донбассе
Приезд известных артистов – настоящее чудо для бойцов, сказал в эфире НСН Сергей Бобунец, рассказав, как в Авдеевке их бронемашину преследовала «птичка».
Сооснователь рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец в интервью НСН рассказал об опасностях, с которыми он столкнулся, выступая в зоне проведения СВО. Так, в Авдеевке машину с артистами преследовал дрон-камикадзе.
«Более-менее безопасно было в Луганске, а вот в Донецке, когда мы с Джанго (певец Алексей Поддубный. - Прим. НСН) ездили в только что освобожденную Авдеевку, - это был фарш. Её только освободили, шли бои, и нас туда завозили на бронемашине в тайне от всех. На блокпостах машину не досматривали, чтобы даже свои не знали, что мы туда едем. С нами это сыграло злую шутку, получилось настоящее приключение. Мы отыграли концерт в одном из полуразрушенных домов (там прямо посередине прилетела ракета), а когда выезжали оттуда, увидели, что парни на блокпостах начинают «рассыпаться», нырять в руины. Кто-то показал издалека: "За вами птичка" - дрон-камикадзе прицепился за нашей бронемашиной. Водитель смог нас вывезти, он петлял между многоэтажек, прижался к стене и сказал: «ничего не берите, просто бегите в подвал». А там оказались спецназовцы, которые очень удивились, увидев нас посреди руин Авдеевки, но один из них посмотрел на меня и узнал: "Я же тебя знаю!"», - отметил музыкант.
Вместе с тем он призвал коллег-рокеров постараться приехать и выступить перед бойцами, несмотря на риск.
«Когда ты ездишь выступать к ребятам на фронт, то можешь очень быстро понять, чего стоит вся твоя творческая жизнь, какие песни ты написал, как они заходят. Ты приезжаешь, спускаешься под землю в блиндаж, а туда приходят парни, например, штурмовики. Они даже не успевают раздеться - сняли шлем, поставили автомат, и ты им поешь. Они очень устали и главное вернуть им ощущение жизни, постоянно напоминать, что их ждут дома. Концерты очень важны, потому что люди начинают улыбаться, все начинает налаживаться в этот момент. Бесценно, когда после концертов с каждым обнимаешься. Когда туда приезжают артисты, это элемент чуда, который вытягивает людей из контекста в какое-то светлое состояние, в котором они надолго остаются. Поэтому всех коллег, кто может, я прошу съездить туда», - подчеркнул Бобунец.
Музыкант признался, что волновался, когда представлял бойцам новые песни, отметив, что многие из них хорошо знают его творчество.
«Однажды мы поехали ближе к линии боевого соприкосновения. Там интересный контраст: здесь дорога красивая, едут машины, а буквально через 10 минут горит дом, в который только что прилетела ракета. Все это в пыли, все носятся там без освещения, можно врезаться друг в друга. Я вижу: проехал мотоциклист. Мне сказали, что это самый лучший разведчик, за которым даже охотятся. И вдруг этот парень подбегает ко мне и говорит: «Это же маэстро!». Он попросил автограф и рассказывает: «Ты мне 10 лет назад гитару подарил, представляешь, у меня твоя гитара есть». И таких историй много. В каждом подразделении ты находишь людей, которые очень хорошо знают твои песни: не только хиты, но и какие-то альбомные, редкие песни. Для меня был очень важный момент: зайдут ли песни, которые я написал про СВО? Я очень переживал по этому поводу. Но когда ты видишь бурные аплодисменты, люди к тебе подходят, ты понимаешь, что нужен здесь. Когда вокруг бесконечная стрельба, атаки дронов и при этом звучат песни, ты находишься в какой-то другой, параллельной вселенной», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Тайм-Аут» Александр Минаев ранее рассказал «Радиоточке НСН», как на линии боевого соприкосновения в ЛНР прошел «первый фронтовой рок-фестиваль».
«Это был фарш!»: Бобунец рассказал, как спасался от дрона в Донбассе
