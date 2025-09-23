Музыкант признался, что волновался, когда представлял бойцам новые песни, отметив, что многие из них хорошо знают его творчество.

«Однажды мы поехали ближе к линии боевого соприкосновения. Там интересный контраст: здесь дорога красивая, едут машины, а буквально через 10 минут горит дом, в который только что прилетела ракета. Все это в пыли, все носятся там без освещения, можно врезаться друг в друга. Я вижу: проехал мотоциклист. Мне сказали, что это самый лучший разведчик, за которым даже охотятся. И вдруг этот парень подбегает ко мне и говорит: «Это же маэстро!». Он попросил автограф и рассказывает: «Ты мне 10 лет назад гитару подарил, представляешь, у меня твоя гитара есть». И таких историй много. В каждом подразделении ты находишь людей, которые очень хорошо знают твои песни: не только хиты, но и какие-то альбомные, редкие песни. Для меня был очень важный момент: зайдут ли песни, которые я написал про СВО? Я очень переживал по этому поводу. Но когда ты видишь бурные аплодисменты, люди к тебе подходят, ты понимаешь, что нужен здесь. Когда вокруг бесконечная стрельба, атаки дронов и при этом звучат песни, ты находишься в какой-то другой, параллельной вселенной», - заключил собеседник НСН.

Лидер группы «Тайм-Аут» Александр Минаев ранее рассказал «Радиоточке НСН», как на линии боевого соприкосновения в ЛНР прошел «первый фронтовой рок-фестиваль».

