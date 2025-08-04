«Рубили под землей!»: Лидер «Тайм-Аута» о рок-фестивале в ЛНР на линии фронта
Группы «Тайм-Аут» и «ПилОт» дали два концерта для штурмовиков, сумев привезти к линии боевого соприкосновения полные комплекты звукового и светового оборудования, сказал в эфире НСН Александр Минаев.
Лидер группы «Тайм-Аут» Александр Минаев в интервью НСН рассказал, как на линии боевого соприкосновения в ЛНР прошел «первый фронтовой рок-фестиваль» с участием музыкантов из двух столиц.
Группы «Тайм-Аут и «ПилОт» выступили несколько дней назад перед штурмовиками двух полков. Минаев отметил, что выступления проходили под землей.
«Это первый рок-фестиваль, который прошёл на фронте, непосредственно вблизи от линии боевого соприкосновения. До этого подобных мероприятий такого серьёзного масштаба с полным комплектом звукового и светового оборудования никто не проводил. Мы дали два концерта – сначала мы сыграли для штурмовиков одного полка, потом - другого полка. Все это дело проходило в блиндажах под землей, хорошо замаскированных. Где конкретно это было, я уточнять не буду. Мы все это делали бесплатно. Компания "Легенда Продакшн" помогла с оборудованием, "Москонцерт" помог с транспортом для доставки оборудования. Почему две группы? Состав вроде для фестиваля немногочисленный по участникам, но в целях безопасности там нельзя находиться большому количеству людей», - объяснил музыкант.
Лидер «Тайм-Аута» рассказал, как родилась идея такого фестиваля.
«Инициатором проведения этого мероприятия был я. Еще в прошлом году меня пригласили в рамках марафона "Искусство в строю" выступить для наших бойцов-штурмовиков. Я согласился и поехал, пел песни под гитару, после чего подумал, что хотелось бы сделать что-то поинтереснее этим людям, которые рискуют жизнью каждый день. Пробным шаром была следующая наша поездка уже с группой "Тайм-Аут" - мы привезли оборудование и жахнули первый на фронте полноценный двухчасовой рок-концерт. Мы поняли, что бойцам это очень надо, они были воодушевлены. Когда мы вернулись в Москву, я встретился с Ильей Кнабенгофом из группы "ПилОт", рассказал, как на линии фронта в блиндаже под землей мы рубили по полной программе с полным звуком для наших штурмовиков. Он ответил, что неплохо бы и нам туда смотаться. После чего меня осенила идея, что в две группы можно уже провести и фестиваль. И звезды сложились», - сказал Минаев.
По его словам, «прилетов» во время фестиваля не было, при этом музыканты поселились в «пятизвездочном блиндаже».
«Находиться в зоне СВО в принципе опасно. Когда я был там первый раз, определенные места сжимались периодически, но сейчас я это немножко по-другому воспринимаю. Всего мы находились там три дня, большую часть времени были в блиндаже Прилётов не было, но в день нашего приезда там барражировал БПЛА-разведчик. На второй день нам сказали, что "они летят, дуйте вниз под землю". Но, по всей видимости, они куда-то в другое место полетели. У нас ничего не падало, слава Богу. Что касается безопасности выступлений в целом в ЛНР, мы не были в Луганске, про этот город не могу сказать. Мы были на территории ЛНР, находились у наших бойцов», - заключил собеседник НСН.
Бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник ранее рассказал «Радиоточке НСН», что в Крыму сегодня можно заработать за концерт 10 млн рублей, а в ДНР и ЛНР музыканты ездят «по зову сердца».
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