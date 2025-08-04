Лидер группы «Тайм-Аут» Александр Минаев в интервью НСН рассказал, как на линии боевого соприкосновения в ЛНР прошел «первый фронтовой рок-фестиваль» с участием музыкантов из двух столиц.

Группы «Тайм-Аут и «ПилОт» выступили несколько дней назад перед штурмовиками двух полков. Минаев отметил, что выступления проходили под землей.