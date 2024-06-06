От Лосяша до «Ленинграда»: Композиторы «Смешариков» о СмешБэнде и новых хитах
Сергей Васильев рассказал в эфире НСН о легендарных музыкантах, попавших в «СмешБэнд», а Марина Ланда раскрыла секреты «деньрожденческого» концерта и объяснила разницу в экранизациях «Смешариков».
Музыка: От Дельфина до Копатыча
Авторы музыки и песен к мультсериалу «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев в интервью НСН рассказали об их музыкальном проекте «СмешБэнд», а также раскрыли подробности предстоящего праздничного концерта.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.
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В их числе уличные выступления в Москве группы «Три дня дождя» (7 июня, «Лужники») и Дельфина с «Заточкой» (7 и 9 июня, Зеленый театр Парка Горького).
Хэдлайнерами выходных в Санкт-Петербурге станут «Алиса», «Ария», Вадим Самойлов и Светлана Сурганова. После этого «Сурганова и Оркестр» отправятся в Полярные Зори в Мурманской области, Uma2Rman выступит в Екатеринбурге, «Звери» - в Астрахани, «7Б» - В Первоуральске, а «Эпидемия» даст два концерта на крышах Ростова-на-Дону и Воронежа.
Ну а Марина Ланда рассказала НСН о московском концерте, приуроченном ко Дню рождения «Смешариков» (7 июня, «Base»).
«7 июня отмечается 21-й День рождения "Смешариков", и мы, воодушевленные прошлогодним 20-летием, делаем концерт именно в "Base", потому что в прошлом году пришло очень много зрителей. Мало того, что пришли, приехали и прилетели из разных городов. До сих пор у меня стоят изумительные сувениры и поделки, которые сделали зрители ко Дню рождения "Смешариков". Главное, что будет на этом концерте, это, конечно, любовь к "Смешарикам", музыка "Смешариков" и замечательные артисты и музыканты. "СмешБэнд" – это джаз, рок, ансамбль очень талантливых музыкантов, к тому же очень артистичных. Поэтому наша мечта о театрализованном концерте вместе с такой потрясающей командой сбывается. Кроме того, будут артисты, озвучивавшие Совунью и Карыча – Сергей Мардарь, Лосяша, Пина и Копатыча – Михаил Черняк. Кроме того, придут даже не приглашенные артисты, а наши настоящие друзья – Мариам Мерабова и Александр Пушной. Мы уже несколько лет дружим, Мариам в "Малышариках" озвучивает няню и поет наши песни, Саша сделал не только песню "От винта", но и "Омск", и "Металл", и мы, конечно, вместе с удовольствием споем какие-то песни. Кроме того, зрителей ждет сюрприз, потому что недавно вышел альбом "Мастер беспорядка" и мы хотим впервые сценически воплотить пару песен из этого альбома», - отметила Ланда.
Со своей стороны, Сергей Васильев рассказал об истории «СмешБэнда».
«"СмешБэнд" появился почти 10 лет назад. Это наши друзья, великолепные питерские музыканты, многие из которых играли в прекрасных, любимых нами российских рок- и джаз-коллективах, таких как "ДДТ", "Сплин", "Аквариум", "Ленинград", "Кирпичи" и многих других. Все они, помимо того что просто классные музыканты, очень творческие и искренние люди. Драйв и живая энергия, которая возникает на сцене, рождается во многом благодаря им. "Смешарики" очень чувствуют фальшь, и тут у нас все по-честному. Мы с самого начала старались писать песни и музыку не только для детей, если хотите, - для себя, для друзей. Мы проверяли черновики именно на друзьях. И, бывало, заворачивали назад, если чувствовали, что не дотянули. Поэтому нам важно, что ребятам, играющим с нами в бэнде и очень искушенным в музыке, нравится то, что мы делаем. Это может наивно прозвучит, но это так. В программах "СмешБэнда" в основном песни, написанные нами для "Смешариков" и для мультфильма "Летающие звери". К счастью, песен много и они разные. 1 июня в Александринке мы как раз сыграли премьеру, это были песни из "Летающих зверей", а в добавление , как бы в гостях, были "Смешарики". Там были в основном философские, мистические и лирические композиции, флейты, большие барабаны и удивительный инструмент ханг. Даже Карыч и Бараш озвучивали культовую философскую серию "Смысл жизни", вживую, прямо на сцене», - сказал Васильев.
Он также рассказал о новом альбоме «Смешариков».
«"Мастер беспорядка" - это наш пятый альбом. В него вошли песни как из очень старых серий, например, «Утерянные извинения», - для этого трека Марина спела небольшой цыганский хор под рыдания Совуньи, - так и из эпохи, где классических «Смешариков» заменили 3D-версии. Например, заглавная фанковая композиция "Мастер беспорядка". Одну из лирических баллад замечательно спел Евгений Дятлов, а стилизацию советской песни о спорте блестяще воплотил Альберт Асадуллин. Также в альбом вошел трек "Летающих зверей" "Мы летим", который исполнил "СмешБэнд" , ну а заканчивается альбом вокализом (Марина Ланда) из легендарной серии "Смысл жизни". Когда мы его сочиняли, мы вдохновлялись фильмом "Обломов". Так что альбом очень разноликий и для нас важный», - отметил композитор.
Театр: Балалайкин, Хабенский и Пушкин
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных, «Балалайкин и Ко» (на фото) с Сергеем Чонишвили в Театре Сатиры, «Анна Каренина» в Театре Вахтангова и спектакль с Константином Хабенским «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ имени Чехова.
Театралы Петербурга идут на балет Сергей Полунина «Преступление и наказание», в Калининграде активно скупают билеты на «Семейный переполох» с Татьяной Васильевой, а в Саранске – на «Мастера и Маргариту» с Сергеем Астаховым.
Ну а Марина Ланда рассказала НСН про свой театр и выступила «культурным гидом» по Питеру.
«Во-первых, я хотела бы всех нас поздравить с Днем рождения Пушкина. В Санкт-Петербурге есть замечательные места, связанные с Александром Сергеевичем, это Мойка, 12. Лицей, Царское село, Пушкинский дом. Я думаю, их обязательно стоило бы посетить всем, кто приезжает в Петербург. А также театры, которые еще пока работают, – БДТ, Пушкинский театр, "Мастерская" Козлова, молодежный театра на Фонтанке и Александринка, конечно. Стоит приехать в Петербург и просто походить по музеям и театрам, потому что это действительно бриллиант России. Что касается Музыкального театра детей, мы часто бываем в Москве, поем не только песни "Смешариков". "Малышариков" и "Летающих зверей", но и песни Окуджавы, Высоцкого. Это ребята от 6 до 18 лет, классные артисты, музыканты, у них тоже своя группа есть. Можно прийти на их концерт», - отметила композитор.
Кино: Князь, драконы и Куценко
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет комедия Владимира Котта «Непослушники», главные роли в которой сыграли Виктор Хориняк и Гоша Куценко (на фото).
Малышей могут привлечь испанский мультфильм «Последний дракон» и продолжение мультсериала «Сказочный патруль» о девочках-волшебницах из Мышкина.
Ну а Марина Ланда рассказала НСН об экранизациях «Смешариков».
«Полнометражный фильм это "Смешарики. Начало", который связан с одним сюжетом от начала до конца. А что касается фильма "Смешарики снимают кино" - это набор отдельных сюжетов. Эта идея, кстати, принадлежала Сергею Васильеву, такая интересная мысль пришла в голову. Все сценаристы и режиссеры воплотили ее очень интересно, там совершенно ращные жанры. И мы тоже, как большие любители кино, оторвались (и музыкально) по полной программе. Нам казалось, что обращение и к мюзиклу, и к какому-то историческому фильму, и приключенческому, - все это дает большую возможность и героям раскрыться, а нам их музыкально поддержать. Некоторых музыкантов мы выбирали сами, некоторых - продюсеры, а некоторые просто захотели спеть песню. Мне кажется, что эта коллаборация получилась очень удачной, и Андрей Князев спел замечательно эту песню ("Таверна" – прим. НСН), идея удалась со всех сторон», - сказала собеседница НСН.
Она также назвала ярким событием новую экранизацию «Мастера и Маргариты», отметив, что фильм произвел «неоднозначное впечатление, но это было очень интересно».
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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