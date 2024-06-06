От Лосяша до «Ленинграда»: Композиторы «Смешариков» о СмешБэнде и новых хитах

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Авторы музыки и песен к мультсериалу «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев в интервью НСН рассказали об их музыкальном проекте «СмешБэнд», а также раскрыли подробности предстоящего праздничного концерта.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.

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В их числе уличные выступления в Москве группы «Три дня дождя» (7 июня, «Лужники») и Дельфина с «Заточкой» (7 и 9 июня, Зеленый театр Парка Горького).

Хэдлайнерами выходных в Санкт-Петербурге станут «Алиса», «Ария», Вадим Самойлов и Светлана Сурганова. После этого «Сурганова и Оркестр» отправятся в Полярные Зори в Мурманской области, Uma2Rman выступит в Екатеринбурге, «Звери» - в Астрахани, «7Б» - В Первоуральске, а «Эпидемия» даст два концерта на крышах Ростова-на-Дону и Воронежа.

Ну а Марина Ланда рассказала НСН о московском концерте, приуроченном ко Дню рождения «Смешариков» (7 июня, «Base»).

«7 июня отмечается 21-й День рождения "Смешариков", и мы, воодушевленные прошлогодним 20-летием, делаем концерт именно в "Base", потому что в прошлом году пришло очень много зрителей. Мало того, что пришли, приехали и прилетели из разных городов. До сих пор у меня стоят изумительные сувениры и поделки, которые сделали зрители ко Дню рождения "Смешариков". Главное, что будет на этом концерте, это, конечно, любовь к "Смешарикам", музыка "Смешариков" и замечательные артисты и музыканты. "СмешБэнд" – это джаз, рок, ансамбль очень талантливых музыкантов, к тому же очень артистичных. Поэтому наша мечта о театрализованном концерте вместе с такой потрясающей командой сбывается. Кроме того, будут артисты, озвучивавшие Совунью и Карыча – Сергей Мардарь, Лосяша, Пина и Копатыча – Михаил Черняк. Кроме того, придут даже не приглашенные артисты, а наши настоящие друзья – Мариам Мерабова и Александр Пушной. Мы уже несколько лет дружим, Мариам в "Малышариках" озвучивает няню и поет наши песни, Саша сделал не только песню "От винта", но и "Омск", и "Металл", и мы, конечно, вместе с удовольствием споем какие-то песни. Кроме того, зрителей ждет сюрприз, потому что недавно вышел альбом "Мастер беспорядка" и мы хотим впервые сценически воплотить пару песен из этого альбома», - отметила Ланда.

Со своей стороны, Сергей Васильев рассказал об истории «СмешБэнда».

«"СмешБэнд" появился почти 10 лет назад. Это наши друзья, великолепные питерские музыканты, многие из которых играли в прекрасных, любимых нами российских рок- и джаз-коллективах, таких как "ДДТ", "Сплин", "Аквариум", "Ленинград", "Кирпичи" и многих других. Все они, помимо того что просто классные музыканты, очень творческие и искренние люди. Драйв и живая энергия, которая возникает на сцене, рождается во многом благодаря им. "Смешарики" очень чувствуют фальшь, и тут у нас все по-честному. Мы с самого начала старались писать песни и музыку не только для детей, если хотите, - для себя, для друзей. Мы проверяли черновики именно на друзьях. И, бывало, заворачивали назад, если чувствовали, что не дотянули. Поэтому нам важно, что ребятам, играющим с нами в бэнде и очень искушенным в музыке, нравится то, что мы делаем. Это может наивно прозвучит, но это так. В программах "СмешБэнда" в основном песни, написанные нами для "Смешариков" и для мультфильма "Летающие звери". К счастью, песен много и они разные. 1 июня в Александринке мы как раз сыграли премьеру, это были песни из "Летающих зверей", а в добавление , как бы в гостях, были "Смешарики". Там были в основном философские, мистические и лирические композиции, флейты, большие барабаны и удивительный инструмент ханг. Даже Карыч и Бараш озвучивали культовую философскую серию "Смысл жизни", вживую, прямо на сцене», - сказал Васильев.

Он также рассказал о новом альбоме «Смешариков».

«"Мастер беспорядка" - это наш пятый альбом. В него вошли песни как из очень старых серий, например, «Утерянные извинения», - для этого трека Марина спела небольшой цыганский хор под рыдания Совуньи, - так и из эпохи, где классических «Смешариков» заменили 3D-версии. Например, заглавная фанковая композиция "Мастер беспорядка". Одну из лирических баллад замечательно спел Евгений Дятлов, а стилизацию советской песни о спорте блестяще воплотил Альберт Асадуллин. Также в альбом вошел трек "Летающих зверей" "Мы летим", который исполнил "СмешБэнд" , ну а заканчивается альбом вокализом (Марина Ланда) из легендарной серии "Смысл жизни". Когда мы его сочиняли, мы вдохновлялись фильмом "Обломов". Так что альбом очень разноликий и для нас важный», - отметил композитор.

