«Добавил сказочного мистицизма»: Найк Борзов спел для мультфильма «Малышарики»

Рок-музыкант, автор хита «Верхом на звезде» Найк Борзов спел песню «Космос» для мультсериала «Малышарики. Всё по-взрослому!» и пообещал НСН исполнять ее на концертах.

Сегодня, 3 ноября, музыкальный лейбл Riki Music выпустил первый альбом каверов «Малышарики. Всё по-взрослому!». Песни из мультсериала исполнили Найк Борзов, Александр Пушной, Uma2rman и многие другие. Борзов поделился своими впечатлениями от участия в создании анимационного фильма и рассказал, что планирует исполнять свои песню из «Малышариков» на своих концертах.

«Когда мне поступило предложение исполнить песню из «Малышариков», я даже не знал, что такой сериал существует, но потом я посмотрел несколько серий. Мне очень понравилось, как это сделано, сами идеи в сериях понравились - насыщенные информацией, положительные и правильные. Это очень развивающий мультфильм для маленьких детей. Я послушал треки и из предложенных мне вариантов я выбрал песню «Космос», которую в итоге и записал. Я немного доделал ее, дописав припев. Также я немножечко поправил фразу во втором куплете, добавив историю про лунатиков, ввел в текст немного такого сказочного мистицизма», - рассказал рок-музыкант.

По словам Борзова, эта композиция прекрасно вписалась в его репертуар. Он выразил надежду, что скоро «Космос» можно будет услышать вживую на его концертах.

«Эта песня отлично вписывается в мой репертуар. Я вообще любитель чужую песню переделать таким образом, чтобы она стала моей. В этот раз получилось то же самое, чему я очень рад. У меня есть идея исполнять эту песню на концертах. Думаю, в ближайшем будущем мы все будем ее слушать в живом исполнении», - поделился артист.

Он также заявил, что согласился бы спеть для мультсериала «Смешарики», если ему выпадет такая возможность.

«Почему бы и не спеть песню из «Смешариков»! Мне вообще нравятся мультфильмы. Российские мультфильмы с глобальной идеей, с каким-то классным смыслом, клево сделанные. Я всегда рад! Если позовут петь для «Смешариков», я с удовольствием пойду», - пообещал Борзов.

Как рассказали НСН организаторы, при создании музыкальных композиции для «Малышарики. Все по-взрослому!» артистам была предоставлена полная свобода творчества. Именно благодаря такому отношению к артистам знакомые всем песни зазвучали по-новому.

«Малышарики» – сериал для детей, который охватывает все сферы жизни ребенка с самого рождения – здоровье, физическое развитие, познание, социализацию, труд и творчество. Сегодня у проекта «Малышарики» более 7 млрд просмотров на российском YouTube и китайских платформах и свыше 2 млн подписчиков в социальных сетях.

