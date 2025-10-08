Скончался театровед Алексей Бартошевич

Окончив театроведческий факультет ГИТИСа, Бартошевич посвятил свою научную карьеру исследованию творчества Уильяма Шекспира. Его диплом, кандидатская и докторская диссертации были посвящены драматургу.

С 1963 года он преподавал в ГИТИСе, а в 1974-м стал сотрудником Государственного института искусствознания. В конце 1980-х Бартошевич занимал пост секретаря Союза театральных деятелей СССР, а в 1990-х годах вел научно-популярные телепередачи о Шекспире, передает «Радиоточка НСН».

