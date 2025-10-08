В «Лужниках» опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве

В пресс-службе столичного спорткомплекса «Лужники» сообщили, что не располагают сведениями о планах американского рэпера Канье Уэста выступить на их площадке. Представители арены в беседе с NEWS.ru подчеркнули, что впервые слышат о подобном мероприятии.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Уэст якобы намерен дать концерт в Москве 8 декабря, а местом проведения выбраны «Лужники».