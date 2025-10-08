В «Лужниках» опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве
В пресс-службе столичного спорткомплекса «Лужники» сообщили, что не располагают сведениями о планах американского рэпера Канье Уэста выступить на их площадке. Представители арены в беседе с NEWS.ru подчеркнули, что впервые слышат о подобном мероприятии.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Уэст якобы намерен дать концерт в Москве 8 декабря, а местом проведения выбраны «Лужники».
По данным канала, артист должен был получить гонорар в размере 1,2 миллиона долларов (около 98,3 миллиона рублей), а контракт с организаторами был подписан в сентябре.
Официального подтверждения этой информации от представителей исполнителя или российских промоутеров на данный момент нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутата АдГ исключили за участие в конференции антиглобалистов в Петербурге
- Цена выживаемости: Сколько должен стоить билет в кино
- В Госдуме предупредили о риске утечки данных при продаже смартфона
- Скончался театровед Алексей Бартошевич
- В Госдуме предупредили об опасности «стены дронов» фон дер Ляйен
- Серега рассказал, что был объявлен в розыск на Украине после вывоза сыновей
- В «Лужниках» опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве
- Лавров назвал план Трампа по Газе «лучшим из возможных» на данный момент
- СМИ: Стрелявший в архитектора Супоницкого был знаком с ним 15 лет
- В России пресекли 85 тысяч попыток продажи просроченных лекарств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru