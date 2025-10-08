Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в эфире ОТР, что инициатива главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать «стену дронов» для слежения за танкерами с российской нефтью может привести к эскалации и даже боестолкновениям на Балтийском море. По его словам, подобные действия способны спровоцировать конфликт с судами сопровождения и усугубить напряженность в регионе.

Парламентарий назвал идею «опасной и недальновидной» и предположил, что фон дер Ляйен «пытается выделиться» перед голосованием по вотуму недоверия в Европарламенте, намеченным на 9 октября. Он добавил, что глава ЕК стремится отвлечь внимание от расследований, связанных с ее деятельностью, включая закупки вакцин.