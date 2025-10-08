Серега рассказал, что был объявлен в розыск на Украине после вывоза сыновей

Белорусский рэпер Серега сообщил в интервью NEWS.ru, что украинские власти объявили его в розыск после того, как он вывез с территории страны своих несовершеннолетних сыновей. По словам артиста, украинские СМИ тогда обвиняли его в похищении детей и вели против него проплаченную кампанию.

Музыкант рассказал, что в то время его изображали «бандитом, зависимым, абьюзером и похитителем», тогда как он предпочитал не реагировать на обвинения. Он добавил, что после событий 2014 года воспринимал Украину как «дикое гуляй-поле», где, по его словам, процветал национализм и было широко распространено оружие и запрещенные вещества.