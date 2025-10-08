Серега рассказал, что был объявлен в розыск на Украине после вывоза сыновей
Белорусский рэпер Серега сообщил в интервью NEWS.ru, что украинские власти объявили его в розыск после того, как он вывез с территории страны своих несовершеннолетних сыновей. По словам артиста, украинские СМИ тогда обвиняли его в похищении детей и вели против него проплаченную кампанию.
Музыкант рассказал, что в то время его изображали «бандитом, зависимым, абьюзером и похитителем», тогда как он предпочитал не реагировать на обвинения. Он добавил, что после событий 2014 года воспринимал Украину как «дикое гуляй-поле», где, по его словам, процветал национализм и было широко распространено оружие и запрещенные вещества.
Единственным выходом, как отметил артист, стал судебный процесс за право опеки над сыновьями. По его словам, мать детей — гражданка Украины, а сам он постоянно проживает в Белоруссии. Суд в итоге встал на его сторону. Серега подчеркнул, что добивался решения исключительно законным путем, считая вопрос опеки бытовым, связанным с ответственностью за воспитание и образование детей.
Певец отметил, что с началом специальной военной операции давление со стороны украинских медиа прекратилось, и, по его мнению, в стране о нем просто забыли. Он также заявил, что еще в 2019 году предупреждал о грядущих событиях в интервью Дмитрию Гордону, прочитав тогда стихотворение «Цунами». По словам артиста, история «перевернула» прежнюю систему, а сам он сейчас воспитывает сыновей в любви к Белоруссии и России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «До последней минуты!»: Борис Любимов рассказал о дружбе с театроведом Бартошевичем
- Депутата АдГ исключили за участие в конференции антиглобалистов в Петербурге
- Цена выживаемости: Сколько должен стоить билет в кино
- В Госдуме предупредили о риске утечки данных при продаже смартфона
- Скончался театровед Алексей Бартошевич
- В Госдуме предупредили об опасности «стены дронов» фон дер Ляйен
- Серега рассказал, что был объявлен в розыск на Украине после вывоза сыновей
- В «Лужниках» опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве
- Лавров назвал план Трампа по Газе «лучшим из возможных» на данный момент
- СМИ: Стрелявший в архитектора Супоницкого был знаком с ним 15 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru