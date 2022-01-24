«Просто разрешите работать!» Продюсер пожалел организаторов «ГлавClub»

В музыкальной индустрии надеются на отмену ковидных ограничений, поскольку соблюдать их в условиях проведения концертов практически невозможно, объяснил музыкальный продюсер Дмитрий Гройсман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов заявил, что московскую концертную площадку «ГлавClub» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.