«Просто разрешите работать!» Продюсер пожалел организаторов «ГлавClub»
Концерт не сравнится с вагоном метро по опасности заражения коронавирусом, считает продюсер Дмитрий Гройсман.
В музыкальной индустрии надеются на отмену ковидных ограничений, поскольку соблюдать их в условиях проведения концертов практически невозможно, объяснил музыкальный продюсер Дмитрий Гройсман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов заявил, что московскую концертную площадку «ГлавClub» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.
«К сожалению, невозможно думать или не думать об отмене. Мы просто живем, ждем всё время, что нам сделают всё как можно хуже. Мы уже свои 56 концертов, которые должны были отыграть в 2020 году, перенесли на 2022-й, осталось 38, и когда их отдать – неизвестно. Хотелось бы, чтобы просто разрешили уже работать в связи с новым штаммом коронавируса, который не ведет к огромной смертности. Вакцины есть, лекарства придумывают. Люди уже сами должны думать: хотят – пускай носят маски, не хотят – пусть не носят. Можно сколько угодно рассуждать, но есть метро. Можно где угодно спасаться, а в метро заболеть. И мы все это понимаем. А так – не знаю. Поживем – увидим», - поделился мнением Гройсман.
Он напомнил, что в России по-прежнему не работает большая часть концертных площадок.
«Я не вижу большого количества концертов по стране. Есть клубы московские, в которых периодически проходят, в «Крокус Сити Холл» и так далее. Но реально обеспечить полтора метра [дистанции] между людьми невозможно. Поэтому мне очень жалко организаторов, и жалко, что этот клуб закрывают на 90 дней. Это значит, что 90 дней люди не будут получать зарплату, и неизвестно, чем это закончится», - посетовал продюсер.
Ранее запланированные на конец января концерты известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна отменили в Новосибирске, где против него выступали активисты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
326 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+0 / сут.
- СМИ: Евросоюз планирует ужесточить санкции против России в связи с Крымом
- Избран новый глава ПАСЕ
- ФК «Спартак» объявил о создании женской команды
- «Новая Чечня». Борис Джонсон оценил возможную эскалацию на Украине
- Несколько человек ранены в результате стрельбы в Гейдельбергском университете
- Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке
- «Украину готовят к войне»: В Совфеде оценили поставки оружия Киеву
- Эксперт пояснил, кого коснётся налог на вклады свыше миллиона рублей
- Путин пообщается с российскими олимпийцами и студентами 25 января
- Комитет защиты журналистов приветствовал решение по Ассанжу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru