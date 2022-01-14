Марголис предположил, почему перенесли концерты Линдеманна
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Концерты Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли
Запланированные на конец января концерты известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирске, где против него выступали активисты, и Москве перенесли на более поздний срок из-за пандемии COVID-19, сообщается на официальной странице Линдеманна в Instagram.
Михаил Марголис: «Сейчас концерты Линдеманна перенесены чуть ли не на декабрь. У меня сразу были сомнения, что январские его концерты так легко состоятся. Да и перенос на декабрь звучит, как полная отмена, поскольку и в постпандемическое время переносы концертов практически на год воспринимаются, как вилами по воде писанное шоу. Интересно другое, сейчас ссылаются на эпидемиологические условия, но тем не менее, что до этого были заявления различного рода активистов, коих теперь в России развелась тьма. И вот они были недовольны самим Тиллем Линдеманном, а что послужило основной причиной переноса концертов, однозначно сказать нельзя», - резюмировал критик.
Фанаты ДДТ собрали рекордные 25 миллионов рублей на новый альбом группы
Поклонники рок-группы ДДТ собрали более 25 миллионов рублей на создание нового альбома коллектива. Сумма, собранная за период с 5 октября по 12 января, стала рекордной среди всех российских краудфандинговых платформ.
Михаил Марголис: «С одной стороны, Юрия Шевчука и сотоварищей можно только поздравить с такой преданной армией поклонников. А с другой стороны, у меня истории, связанные с собираем денег на записи, вызывают спорные ассоциации», - отметил писатель.
Мюзикл о Майкле Джексоне поставили на Бродвее
Премьера спектакля «MJ: The Musical» состоится на Бродвее, в Театре Нила Саймона, 1 февраля 2022 года. Действие мюзикла происходит в 1992 году, когда Король поп-музыки Майкл Джексон готовился к своему мировому туру «Dangerous».
Михаил Марголис: «Любопытная история! Имя Джексона само по себе привлекает большую зрительскую аудиторию. Интересно это еще и тем, что все финальные годы имя Джексона вызывало самые разные дискуссии и даже проклятия. Казалось даже, что за ним потянулось столько негативной информации, что его имя постепенно будет уходить в тень. Но нельзя затоптать то, что талантливо и востребовано. Посмотрим, каким выйдет этот мюзикл, насколько в нем будет уравновешенный подход к самой фигуре Джексона», - добавил собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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