Марголис предположил, почему перенесли концерты Линдеманна

Михаил Марголис: «Сейчас концерты Линдеманна перенесены чуть ли не на декабрь. У меня сразу были сомнения, что январские его концерты так легко состоятся. Да и перенос на декабрь звучит, как полная отмена, поскольку и в постпандемическое время переносы концертов практически на год воспринимаются, как вилами по воде писанное шоу. Интересно другое, сейчас ссылаются на эпидемиологические условия, но тем не менее, что до этого были заявления различного рода активистов, коих теперь в России развелась тьма. И вот они были недовольны самим Тиллем Линдеманном, а что послужило основной причиной переноса концертов, однозначно сказать нельзя», - резюмировал критик.

