Московский «ГлавClub» могут закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных мер


Концертную площадку «ГлавClub» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

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Отмечается, что нарушения были выявлены во время концерта инди-рок группы Ssshhhiiittt!.

«Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования», — цитирует Романова РИАМО.

На мероприятии присутствовало более 2 тысяч зрителей, и организаторы концерта не смогли обеспечить соблюдение антиковидных мер на площадке. За нарушения «ГлавClub» грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае, если был причинен вред здоровью человека, штраф может вырасти до 1 млн рублей, а площадку могут закрыть на 90 суток.

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