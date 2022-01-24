Московский «ГлавClub» могут закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных мер
Концертную площадку «ГлавClub» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.
Отмечается, что нарушения были выявлены во время концерта инди-рок группы Ssshhhiiittt!.
«Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования», — цитирует Романова РИАМО.
На мероприятии присутствовало более 2 тысяч зрителей, и организаторы концерта не смогли обеспечить соблюдение антиковидных мер на площадке. За нарушения «ГлавClub» грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае, если был причинен вред здоровью человека, штраф может вырасти до 1 млн рублей, а площадку могут закрыть на 90 суток.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
326 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+0 / сут.
- Доллар поднялся выше 78 рублей впервые с апреля прошлого года
- НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу
- Офицерам ВСУ в ДНР предложили отказаться от наступления для «сохранения своих жизней»
- Фанаты ФК «Ростов» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
- Захарова: Посольство России в Киеве работает в штатном режиме
- СМИ: Федерация гандбола Польши опротестовала итог матча с Россией на ЧЕ
- Лукашенко: США подталкивают Белоруссию к войне
- YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне»
- Великобритания эвакуирует часть сотрудников посольства в Киеве
- Образовательные учреждения Северной Осетии переведут на дистанционку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru