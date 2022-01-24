Московский «ГлавClub» могут закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных мер

Отмечается, что нарушения были выявлены во время концерта инди-рок группы Ssshhhiiittt!.

«Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования», — цитирует Романова РИАМО.

На мероприятии присутствовало более 2 тысяч зрителей, и организаторы концерта не смогли обеспечить соблюдение антиковидных мер на площадке. За нарушения «ГлавClub» грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае, если был причинен вред здоровью человека, штраф может вырасти до 1 млн рублей, а площадку могут закрыть на 90 суток.

