Марголис: В 2021 году Россия отличилась на ниве отмены опен-эйров

Михаил Марголис: «Еще одно громкое извести и при этом тоже не без налета странности, по крайне мере, на мой взгляд, это обвинение Мэрилина Мэнсона в насилии со стороны актрисы Эван Рейчел Вуд. Скажу уже не в первый раз, какие бы подробности не рассказывали жертвы, как бы не подводили базу по поводу того, что до этого они чего-то стеснялись, смущались, не могли решиться. Для меня по-прежнему, вся эта цепочка странных обвинений в харассментах, абьюзах, теперь эта терминология стала повсеместной, всегда настораживает тем, что она появляется в очень-очень постфактумные времена. При всех рассказанных подробностях, очень странно, чего же так долго этого не произносилось раньше? Фигуры более чем публичные, и сам Мэнсон, и Рейчел Вуд. Но конечно же насилие – это плохо! На этом и остановимся в этом обсуждении», - резюмировал собеседник НСН.

