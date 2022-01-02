Марголис: В 2021 году Россия отличилась на ниве отмены опен-эйров
Писатель и музыкальный критик Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года
Победителем музыкального фестиваля в Сан-Ремо стала рок-группа Måneskin с песней «Zitti e buoni».
Позже этот же коллектив одержал победу на «Евровидении».
Михаил Марголис: «Редкий случай, когда у «Евровидения» появился зрелый в сценическом смысле победитель. Группа, которая через год-полтора после своего триумфа умудрилась не раствориться где-то в недрах музыкальной информации», - отметил критик.
В России не состоялось фестивальное лето
Из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом отменили сразу два крупных музыкальных фестиваля — «Дикая мята» и Грушинский фестиваль, причём «Дикая мята» оказалась отменена в ночь перед началом.
Михаил Марголис: «Россия отличилась в завершившемся году на ниве отмены опен-эйров, во всех случаях ссылаясь на ситуацию с коронавирусом. Но на мой взгляд, все эти отмены сомнительны, с точки зрения защиты здоровья. И уж тем более, когда они происходили, как с тем же фестивалем «Дикая Мята», в ночь накануне открытия форума, когда все уже было смонтировано. Странно, почему нельзя было этого сделать раньше, хотя, конечно, этого и не нужно было делать. Отменен был и Грушинский фестиваль, отменен и фестиваль «Чернозем», не состоялось и «Нашествие», какое-то огромное количество проектов, которые, на мой взгляд, могли бы и пройти и вряд ли после них были бы какие-то серьезные потрясения», - поделился он.
Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии
Шок-рокер в начале года оказался в центре секс-скандала, когда его бывшая девушка актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в насилии. Вскоре еще несколько женщин также обвинили артиста. Полиция начала расследование в связи с заявлениями о домашнем насилии со стороны американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона.
Михаил Марголис: «Еще одно громкое извести и при этом тоже не без налета странности, по крайне мере, на мой взгляд, это обвинение Мэрилина Мэнсона в насилии со стороны актрисы Эван Рейчел Вуд. Скажу уже не в первый раз, какие бы подробности не рассказывали жертвы, как бы не подводили базу по поводу того, что до этого они чего-то стеснялись, смущались, не могли решиться. Для меня по-прежнему, вся эта цепочка странных обвинений в харассментах, абьюзах, теперь эта терминология стала повсеместной, всегда настораживает тем, что она появляется в очень-очень постфактумные времена. При всех рассказанных подробностях, очень странно, чего же так долго этого не произносилось раньше? Фигуры более чем публичные, и сам Мэнсон, и Рейчел Вуд. Но конечно же насилие – это плохо! На этом и остановимся в этом обсуждении», - резюмировал собеседник НСН.
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