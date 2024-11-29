Экс-участница группы SEREBRO допустила, что группа будет успешной после перезапуска
Группа SEREBRO может вновь стать успешной после перезапуска, заявила экс-участница коллектива Марина Лизоркина.
«Я могу сказать, что Максу Фадееву, как продюсеру, виднее, что коммерчески может быть интересно. Поэтому вполне вероятно, что этот проект ждет успех снова», - сказала она в беседе с NEWS.ru.
Как добавила Лизоркина, она сменила род деятельности, потому не слышала о перезапуске группы.
Ранее обновленная группа SEREBRO представила первый сингл «Song#2». Песня отсылает поклонников коллектива к старому хиту «Song #1». До этого продюсер Максим Фадеев сообщал, что решил перезапустить группу, так как фанаты коллектива не переставали слушать музыкальные композиции, передает «Радиоточка НСН»
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