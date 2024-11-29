Экс-участница группы SEREBRO допустила, что группа будет успешной после перезапуска

«Я могу сказать, что Максу Фадееву, как продюсеру, виднее, что коммерчески может быть интересно. Поэтому вполне вероятно, что этот проект ждет успех снова», - сказала она в беседе с NEWS.ru.

Как добавила Лизоркина, она сменила род деятельности, потому не слышала о перезапуске группы.

Ранее обновленная группа SEREBRO представила первый сингл «Song#2». Песня отсылает поклонников коллектива к старому хиту «Song #1». До этого продюсер Максим Фадеев сообщал, что решил перезапустить группу, так как фанаты коллектива не переставали слушать музыкальные композиции, передает «Радиоточка НСН»

