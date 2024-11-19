«Идея пришла в Лондоне!»: Экс-участница группы SEREBRO о карьере художницы и вдохновении
Художница Марина Лизоркина в беседе с НСН рассказала, что на создание авторской техники живописи ее вдохновил рекламный баннер в Лондоне, а Александр Филиппов заявил НСН, что собственный стиль - залог попадания в тренды искусства.
Пока продюсер Максим Фадеев анонсирует перезапуск своего музыкального проекта SEREBRO с новыми участницами, спецкор НСН узнал, как дела у экс-участницы группы Марины Лизоркиной, а ныне художницы, которая была частью группы с 2006 по 2009 год. После завершения карьеры девушка с головой ушла в искусство. Она рассказала о том, как изобрела собственную лепестковую технику живописи.
«Я сидела в Лондоне на автобусной остановке и увидела большую вывеску, треугольниками меняющую изображение. Я подумала, что изображения, которые оказались зафиксированными с двух сторон, выглядят очень интересно. Это дало мне идею сделать такие лепестки для картин. Я приехала домой в Москву воодушевлённая и сразу сделала их. Сначала я просто экспериментировала с цветами, а затем стала думать над тем, как сделать всё технически так, чтобы картины смотрелись красиво сбоку. И пришла к выводу, что лепестки должны быть прямыми. В конечном итоге техника пришла к нынешнему виду», - поделилась она на открытии своей десятой выставки «Сокровище нации» в SNEG Gallery.
Лизоркина также отметила, что ей не просто было получить на свою технику патент, однако она запатентовала свои работы, как изобретение. Говоря о вдохновении, экс-участница группы SEREBRO поделилась, что черпает его в повседневной жизни.
«Меня трогает всё: утреннее солнце, различные ситуации, люди. Может вдохновить, например, человек, который упал в лужу, поднялся и засмеялся. Я внимательна даже к самым незначительным вещам», - рассказала Лизоркина.
В свою очередь руководитель галереи SNEG Gallery Александр Филиппов отметил, что сегодня в тренде цифровое искусство, а также собственный узнаваемый стиль.
«Когда вы видите что-то современное, что-то новое для себя — это и попадает в моду и тренды. Если у какого-то художника получается выработать свой собственный стиль, то это и делает его узнаваемым и интересным для людей. Говоря про глобальный тренд — это цифровизация искусства, которая начинает разрастаться и у которой нет конца. Люди уже покупают цифровое искусство», - отметил он.
Ранее композитор и продюсер музыкального коллектива REFLEX Вячеслав Тюрин рассказал НСН, что группа выпустит первый за девять лет альбом под названием «Больше, чем жизнь».
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