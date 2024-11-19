«Идея пришла в Лондоне!»: Экс-участница группы SEREBRO о карьере художницы и вдохновении

Лизоркина также отметила, что ей не просто было получить на свою технику патент, однако она запатентовала свои работы, как изобретение. Говоря о вдохновении, экс-участница группы SEREBRO поделилась, что черпает его в повседневной жизни.

«Меня трогает всё: утреннее солнце, различные ситуации, люди. Может вдохновить, например, человек, который упал в лужу, поднялся и засмеялся. Я внимательна даже к самым незначительным вещам», - рассказала Лизоркина.

В свою очередь руководитель галереи SNEG Gallery Александр Филиппов отметил, что сегодня в тренде цифровое искусство, а также собственный узнаваемый стиль.

«Когда вы видите что-то современное, что-то новое для себя — это и попадает в моду и тренды. Если у какого-то художника получается выработать свой собственный стиль, то это и делает его узнаваемым и интересным для людей. Говоря про глобальный тренд — это цифровизация искусства, которая начинает разрастаться и у которой нет конца. Люди уже покупают цифровое искусство», - отметил он.

Ранее композитор и продюсер музыкального коллектива REFLEX Вячеслав Тюрин рассказал НСН, что группа выпустит первый за девять лет альбом под названием «Больше, чем жизнь».

