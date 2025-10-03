Американский рэпер Тимбаленд прилетел в Москву

Отмечается, что музыканта встретили в аэропорту Внуково, откуда увезли в гостиницу Radisson, где для него был подготовлен особый номер.

По данным СМИ, четырёхкратный обладатель премии Грэмми выступит на закрытом мероприятии для участников Moscow Startup Summit, организованного Сбером и правительством Москвы. Как пишет Mash, гонорар Тимбаленда составит 500 тысяч долларов.

Ранее выступивший в Москве американский певец Джейсон Деруло пообещал, что обязательно вернется в российскую столицу со своим шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

