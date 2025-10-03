Американский рэпер Тимбаленд прилетел в Москву
В Москву прилетел американский рэпер и продюсер Тимбаленд (Тимоти Закери Мосли). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что музыканта встретили в аэропорту Внуково, откуда увезли в гостиницу Radisson, где для него был подготовлен особый номер.
По данным СМИ, четырёхкратный обладатель премии Грэмми выступит на закрытом мероприятии для участников Moscow Startup Summit, организованного Сбером и правительством Москвы. Как пишет Mash, гонорар Тимбаленда составит 500 тысяч долларов.
Ранее выступивший в Москве американский певец Джейсон Деруло пообещал, что обязательно вернется в российскую столицу со своим шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
