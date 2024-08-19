«Энергичные промоутеры»: Продюсер Ратников назвал самые концертные регионы России
Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Краснодар и Ростов-на-Дону традиционно являются наиболее удачными площадками для проведения концертов, заявил НСН продюсер Эдуард Ратников.
Гастрольная активность в регионах России связана, прежде всего, с эффективностью работы местных промоутеров, сообщил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Новосибирск стал площадкой для четырех из десяти самых популярных мероприятий первой половины 2024 года, сообщает пресс-служба Яндекс Афиши. Сложившаяся тенденция позволяет говорить о городе, как о региональной столице развлечений. Ратников заметил, что это может быть связано с появлением нового промоутера в регионе.
«Самые благополучные концертные рынки – Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону и так далее. Новосибирск никогда не был выдающимся рынком для промоутерской деятельности. Скорее всего, подобная концертная активность обусловлена наличием на рынке энергичной промоутерской компании, которая начала работать более активно. Кроме того, Новосибирск сегодня представлен хорошими спортивными и концертными площадками», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, проводя концерт в регионе, организаторы сталкиваются с теми же сложностями, что и столичные промоутеры.
«В регионах, как и везде, существуют обычные требования городских властей по согласованию больших массовых мероприятий. Малые мероприятия обычно проводятся при выполнении требований, соответствующих закону Российской Федерации. Большие выступления на стадионах и какие-то фестивальные концерты согласуются с городскими властями, поскольку сопряжены с работой городских структур, которые должны обеспечивать порядок и безопасность для большой массовой аудитории», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что самым предпочтительным вариантом культурного досуга для россиян является поход в театр, спектакли выбрали для себя 21,3% респондентов. Второе место в топе заняли музыкальные концерты – на них остановили свой выбор 17,4% опрошенных. В ТОП-5 также вошли походы в кино (15,3%), посещение юмористических выступлений (14,4%) и музеев (11,3%), передает «Радиоточка НСН».
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