«Энергичные промоутеры»: Продюсер Ратников назвал самые концертные регионы России

Новосибирск стал площадкой для четырех из десяти самых популярных мероприятий первой половины 2024 года, сообщает пресс-служба Яндекс Афиши. Сложившаяся тенденция позволяет говорить о городе, как о региональной столице развлечений. Ратников заметил, что это может быть связано с появлением нового промоутера в регионе.

«Самые благополучные концертные рынки – Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону и так далее. Новосибирск никогда не был выдающимся рынком для промоутерской деятельности. Скорее всего, подобная концертная активность обусловлена наличием на рынке энергичной промоутерской компании, которая начала работать более активно. Кроме того, Новосибирск сегодня представлен хорошими спортивными и концертными площадками», - сказал он.