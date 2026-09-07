Продюсер назвал причину «войны» Mia Boyka с блогерами
Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, может готовить серьезную смену своего имиджа, что и стало причиной ее конфликта с блогерами. Такое предположение высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.
По мнению эксперта, активная работа команды исполнительницы по очистке репутации в интернете свидетельствует о подготовке к следующему этапу карьеры. Рудченко допустил, что артистка стремится выйти на более взрослую аудиторию и перейти от образа молодежного блогера к статусу полноценной звезды эстрады.
Продюсер подчеркнул, что столь тщательная зачистка репутации перед запуском нового материала указывает на серьезные намерения команды. Он выразил уверенность, что речь идет о масштабном ребрендинге, который затронет не только визуальный образ певицы, но и ее репертуар.
Ранее Mia Boyka раскрыла неожиданную причину популярности своей песни «Экспонат», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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