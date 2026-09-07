Продюсер назвал причину «войны» Mia Boyka с блогерами

По мнению эксперта, активная работа команды исполнительницы по очистке репутации в интернете свидетельствует о подготовке к следующему этапу карьеры. Рудченко допустил, что артистка стремится выйти на более взрослую аудиторию и перейти от образа молодежного блогера к статусу полноценной звезды эстрады.

Продюсер подчеркнул, что столь тщательная зачистка репутации перед запуском нового материала указывает на серьезные намерения команды. Он выразил уверенность, что речь идет о масштабном ребрендинге, который затронет не только визуальный образ певицы, но и ее репертуар.

Ранее Mia Boyka раскрыла неожиданную причину популярности своей песни «Экспонат», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

