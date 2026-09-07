На АЗС в Крыму начнут продавать бензин АИ-95 по100 рублей
Автозаправочные станции малых сетей в Крыму с 9 сентября начнут отпускать бензин марки АИ-95 по 100 рублей за литр. Соответствующую информацию глава республики Сергей Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, с 7 сентября на заправках компании ТЭС стартовала реализация дизельного топлива, а уже с 8 сентября в продаже появится бензин АИ-92 по цене до100 рублей. Аксенов выразил уверенность, что поставки данной марки топлива будут стабильными и обойдутся без перебоев.
Глава Крыма уточнил, что на крупных сетях ТЭС и АТАН объемы АИ-95 несколько снизятся, тогда как на станциях малых операторов эта марка будет в наличии в полном объеме.
Он также призвал автомобилистов перед выездом сверяться с интерактивной картой заправок Министерства топлива и энергетики республики, информация на которой обновляется ежедневно в 7:30.
В начале сентября Аксенов объявил о продаже топлива в Крыму по четыре часа в сутки из-за сложной ситуации с топливом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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