На АЗС в Крыму начнут продавать бензин АИ-95 по100 рублей

Глава Крыма уточнил, что на крупных сетях ТЭС и АТАН объемы АИ-95 несколько снизятся, тогда как на станциях малых операторов эта марка будет в наличии в полном объеме.

Он также призвал автомобилистов перед выездом сверяться с интерактивной картой заправок Министерства топлива и энергетики республики, информация на которой обновляется ежедневно в 7:30.

В начале сентября Аксенов объявил о продаже топлива в Крыму по четыре часа в сутки из-за сложной ситуации с топливом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

