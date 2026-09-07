Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией

Возведение забора высотой 4,5 метра началось в 2024 году для защиты от потоков нелегальных мигрантов. Сооружение оборудовано техническими системами наблюдения и окружено патрульными дорогами. Заграждение покрывает около 15% протяженности финско-российской границы, общая длина которой составляет примерно 1300 километров.

Строительство забора по всей длине границы не планировалось из-за высокой стоимости проекта — один километр обходится в среднем в €1,8 млн. При этом глава МВД Финляндии Мари Рантанен не исключила возможности расширения работ и охвата новых участков границы.

Между тем Финляндия после закрытия границы с Россией в 2023 году теряет из-за отсутствия туристов из РФ в год около миллиарда евро в год. передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

