Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией
Финляндия завершила строительство 200-километрового заграждения на границе с Российской Федерацией, проект обошелся почти в €380 млн. Соответствующую информацию распространила пограничная охрана страны, передает RT.
Возведение забора высотой 4,5 метра началось в 2024 году для защиты от потоков нелегальных мигрантов. Сооружение оборудовано техническими системами наблюдения и окружено патрульными дорогами. Заграждение покрывает около 15% протяженности финско-российской границы, общая длина которой составляет примерно 1300 километров.
Строительство забора по всей длине границы не планировалось из-за высокой стоимости проекта — один километр обходится в среднем в €1,8 млн. При этом глава МВД Финляндии Мари Рантанен не исключила возможности расширения работ и охвата новых участков границы.
Между тем Финляндия после закрытия границы с Россией в 2023 году теряет из-за отсутствия туристов из РФ в год около миллиарда евро в год. передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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