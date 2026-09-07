Вдова Пиманова рассказала о последней кинокартине режиссера

Актриса Ольга Погодина на премьере фильма «Охота на императора» рассказала, что ее супруг Алексей Пиманов работал над этой картиной на протяжении всей жизни. Историческая приключенческая драма стала первым и последним художественным проектом режиссера, передает NEWS.ru.

По словам вдовы режисера, лента посвящена темам любви, прощения и сохранения человечности даже перед лицом врага. Погодина охарактеризовала картину как глубокую, смелую и яркую работу с участием талантливых артистов, над которой Пиманов трудился как сценарист и постановщик.