Вдова Пиманова рассказала о последней кинокартине режиссера
Актриса Ольга Погодина на премьере фильма «Охота на императора» рассказала, что ее супруг Алексей Пиманов работал над этой картиной на протяжении всей жизни. Историческая приключенческая драма стала первым и последним художественным проектом режиссера, передает NEWS.ru.
По словам вдовы режисера, лента посвящена темам любви, прощения и сохранения человечности даже перед лицом врага. Погодина охарактеризовала картину как глубокую, смелую и яркую работу с участием талантливых артистов, над которой Пиманов трудился как сценарист и постановщик.
Актриса призналась, что посетила премьеру с чувством огромной горечи, отметив, что боль от утраты со временем не утихает. Она выразила уверенность, что у режиссера сохраняется возможность быть услышанным после смерти, а ее задачей является сохранение голоса супруга для будущих зрителей.
Отвечая на вопросы журналистов, Погодина отметила сходство дочери с отцом, а судьбу телепередачи «Человек и закон», которую вел Пиманов, актриса предложила обсудить в более позднее время.
Шеф-редактор «Первого канала» Наталья Фролова в разговоре с НСН ранее рассказала, каким запомнился коллегам Алексей Пиманов, ушедший из жизни 23 апреля.
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