Mia Boyka раскрыла неожиданную причину популярности песни «Экспонат»
Певица Mia Boyka заняла первое место среди российских исполнительниц по числу уникальных слушателей. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба лейбла VK Records.
Композиция «Экспонат» принесла артистке более 12,5 миллиона уникальных слушателей в России и странах СНГ. Этот показатель стал рекордным для исполнительниц женского пола на отечественной музыкальной сцене.
Впервые комментируя успех сингла, певица призналась, что ее сольная работа никогда ранее не возглавляла все чарты одновременно.
«Я счастлива, что удалось достичь такого неожиданного результата, и благодарна Богу и своей команде», — отметила певица.
По словам артистки, трек «Экспонат» создавался для повышения женской самооценки. Она подчеркнула, что композиция помогает девушкам чувствовать себя увереннее и осознавать свою привлекательность.
Певица также поделилась мнением о недоброжелателях и отметила их положительное влияние на общую статистику. Исполнительница подчеркнула, что «хейтеры создают мне охваты», ведь благодаря их комментариям растут просмотры и ее заработок, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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