В Мариуполе ВСУ уничтожили последний ТЦ сети «Галактика» в ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали торговый центр «Галактика» в Мариуполе, в результате чего здание полностью выгорело. Об этом сообщают «Известия».
До недавнего времени мариупольский гипермаркет оставался последним уцелевшим торговым центром данной сети на всей территории Донецкой Народной Республики. Ранее украинские боевики уничтожили аналогичные объекты в Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке при помощи беспилотных летательных аппаратов.
В мариупольском торговом центре ранее продавались электротехника, лакокрасочные материалы и автомобильные запчасти. После удара здание выгорело дотла и превратилось в груду металла, сообщают очевидцы атаки ВСУ по торговому комплексу.
Ранее в Севастополе при атаке ВСУ погибли два человека, а также были повреждены девять домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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