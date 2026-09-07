В Мариуполе ВСУ уничтожили последний ТЦ сети «Галактика» в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали торговый центр «Галактика» в Мариуполе, в результате чего здание полностью выгорело. Об этом сообщают «Известия».

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До недавнего времени мариупольский гипермаркет оставался последним уцелевшим торговым центром данной сети на всей территории Донецкой Народной Республики. Ранее украинские боевики уничтожили аналогичные объекты в Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В мариупольском торговом центре ранее продавались электротехника, лакокрасочные материалы и автомобильные запчасти. После удара здание выгорело дотла и превратилось в груду металла, сообщают очевидцы атаки ВСУ по торговому комплексу.

Ранее в Севастополе при атаке ВСУ погибли два человека, а также были повреждены девять домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
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