В Мариуполе ВСУ уничтожили последний ТЦ сети «Галактика» в ДНР

До недавнего времени мариупольский гипермаркет оставался последним уцелевшим торговым центром данной сети на всей территории Донецкой Народной Республики. Ранее украинские боевики уничтожили аналогичные объекты в Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В мариупольском торговом центре ранее продавались электротехника, лакокрасочные материалы и автомобильные запчасти. После удара здание выгорело дотла и превратилось в груду металла, сообщают очевидцы атаки ВСУ по торговому комплексу.

Ранее в Севастополе при атаке ВСУ погибли два человека, а также были повреждены девять домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

