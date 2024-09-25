Продюсер Дворцов: Любовь Успенская зарабатывает от 4 миллионов рублей
Гонорар Любови Успенской за одно выступление составляет от 4 до 5 миллионов рублей, а если концерт проходит в регионах, то прибавляется еще 500−700 тысяч. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов порталу «Страсти».
Кроме того, он сообщил, что ничего необычного в райдере певицы нет. По словам Дворцова, в райдер Успенской входит коньяк, ВИП-трансфер (самолет повышенной комфортности, в поезде – люкс).
Продюсер подчеркнул, что у каждого артиста есть свои предпочтения.
Ранее сообщалось, что певец, народный артист России Григорий Лепс получает за одно выступление от 4,5 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru