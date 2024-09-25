Продюсер Дворцов: Любовь Успенская зарабатывает от 4 миллионов рублей

Кроме того, он сообщил, что ничего необычного в райдере певицы нет. По словам Дворцова, в райдер Успенской входит коньяк, ВИП-трансфер (самолет повышенной комфортности, в поезде – люкс).

Продюсер подчеркнул, что у каждого артиста есть свои предпочтения.

Ранее сообщалось, что певец, народный артист России Григорий Лепс получает за одно выступление от 4,5 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

