Продюсер Дворцов: Любовь Успенская зарабатывает от 4 миллионов рублей

Гонорар Любови Успенской за одно выступление составляет от 4 до 5 миллионов рублей, а если концерт проходит в регионах, то прибавляется еще 500−700 тысяч. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов порталу «Страсти».

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Кроме того, он сообщил, что ничего необычного в райдере певицы нет. По словам Дворцова, в райдер Успенской входит коньяк, ВИП-трансфер (самолет повышенной комфортности, в поезде – люкс).

Продюсер подчеркнул, что у каждого артиста есть свои предпочтения.

Ранее сообщалось, что певец, народный артист России Григорий Лепс получает за одно выступление от 4,5 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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