Продюсер Дворцов: Лепс получает до 6 млн рублей за выступление
Певец, народный артист России Григорий Лепс получает за одно выступление от 4,5 млн рублей. Об этом заявил продюсер и шоумен Сергей Дворцов, пишет портал «Страсти».
По словам Дворцова, мероприятия исполнителя «не стали дороже, и, в принципе, не стали дешевле».
«Его [Лепса] гонорары колеблются от 4,5 млн рублей до 6 млн, в зависимости от мероприятия и заказчика», — отметил продюсер.
Кроме того, Дворцов рассказал о райдере народного артиста. Продюсер указал, что Лепс требует холодные и горячие закуски и алкогольные напитки — водку или коньяк.
Ранее Григорий Лепс заплатил российскому солдату с позывным «Веном» 1 млн рублей за подбитый танк Leopard, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru