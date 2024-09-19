Продюсер Дворцов: Лепс получает до 6 млн рублей за выступление

По словам Дворцова, мероприятия исполнителя «не стали дороже, и, в принципе, не стали дешевле».

«Его [Лепса] гонорары колеблются от 4,5 млн рублей до 6 млн, в зависимости от мероприятия и заказчика», — отметил продюсер.

Кроме того, Дворцов рассказал о райдере народного артиста. Продюсер указал, что Лепс требует холодные и горячие закуски и алкогольные напитки — водку или коньяк.

Ранее Григорий Лепс заплатил российскому солдату с позывным «Веном» 1 млн рублей за подбитый танк Leopard, напоминает Ura.ru.

