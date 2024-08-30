СМИ: Группа «Комбинация» повысила гонорар за корпоративы до двух миллионов рублей
Стоимость выступления на корпоративе группы «Комбинация» выросла вдвое и достигла двух миллионов рублей, сообщает издание «Комсомольская правда».
Коллектив состоит из солистки Татьяны Ивановой и трех девушек, которые играют на гитаре, клавишных и ударных, а также бэк-вокалистки. Группа охотно исполняет свои хиты «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер» и «Вишневая девятка».
По словам организатора концертов коллектива, спрос на «Комбинацию» действительно растет.
Ранее онлайн-кинотеатр Wink опубликовал первый трейлер сериала «Комбинация» об одноименной женской поп-группе, напоминает «Радиоточка НСН».
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