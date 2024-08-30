СМИ: Группа «Комбинация» повысила гонорар за корпоративы до двух миллионов рублей

Коллектив состоит из солистки Татьяны Ивановой и трех девушек, которые играют на гитаре, клавишных и ударных, а также бэк-вокалистки. Группа охотно исполняет свои хиты «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер» и «Вишневая девятка».

По словам организатора концертов коллектива, спрос на «Комбинацию» действительно растет.

Ранее онлайн-кинотеатр Wink опубликовал первый трейлер сериала «Комбинация» об одноименной женской поп-группе, напоминает «Радиоточка НСН».

