Продюсер Фадеев перезапустил Serebro и показал фото с новым составом группы

Продюсер Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы Serebro.

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В своем Telegram-канале Фадеев опубликовал первое фото с новым составом коллектива. На фотографии три девушки стоят спиной к объективу.

«Перезапускаем группу Serebro. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», — написал Фадеев.

Имена девушек пока раскрываются.

Ранее Фадеев заявил, что кавер на хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный» исполнит иностранный артист, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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