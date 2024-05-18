Продюсер Фадеев перезапустил Serebro и показал фото с новым составом группы
18 мая 202417:47
Продюсер Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы Serebro.
В своем Telegram-канале Фадеев опубликовал первое фото с новым составом коллектива. На фотографии три девушки стоят спиной к объективу.
«Перезапускаем группу Serebro. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», — написал Фадеев.
Имена девушек пока раскрываются.
Ранее Фадеев заявил, что кавер на хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный» исполнит иностранный артист, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru