Продюсер Фадеев анонсировал первый трек новой группы «Серебро»

Продюсер Максим Фадеев анонсировал первый сингл перезапущенной группы SEREBRO. Релиз намечен на 29 ноября.

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«Признаюсь честно, решение возобновить проект далось мне очень нелегко. Но то, что мы сделали, получилось и правда круто. По-новому», - написал Фадеев в своем Telegram-канале.

Продюсер также отметил, что в оставшиеся дни до премьеры будет рассказывать поклонникам о солистках, первом клипе и треке.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил уверенность, что перезапущенный проект «Серебро» порадует слушателей хитами.

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