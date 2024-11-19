Продюсер Фадеев анонсировал первый трек новой группы «Серебро»
19 ноября 202414:41
Продюсер Максим Фадеев анонсировал первый сингл перезапущенной группы SEREBRO. Релиз намечен на 29 ноября.
«Признаюсь честно, решение возобновить проект далось мне очень нелегко. Но то, что мы сделали, получилось и правда круто. По-новому», - написал Фадеев в своем Telegram-канале.
Продюсер также отметил, что в оставшиеся дни до премьеры будет рассказывать поклонникам о солистках, первом клипе и треке.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил уверенность, что перезапущенный проект «Серебро» порадует слушателей хитами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru