СМИ: певица Глюкоза отказалась отдать Фадееву сценический псевдоним
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась передать свой сценический псевдоним продюсеру Максиму Фадееву, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, в райдере певицы скоро появится упоминание о том, что единственным правильным написанием сценического имени артистки является Глюк'oZa. При этом Фадеев пообещал заменить Чистякову-Ионову в проекте.
«В анонсе он заявил, что Наталья дискредитирует концепцию группы своим неоднозначным поведением», - отметили журналисты.
Ранее Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’oZa без Ионовой-Чистяковой. Продюсер возмутился участием певицы в скандальной «голой» вечеринке в конце 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru