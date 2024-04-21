СМИ: певица Глюкоза отказалась отдать Фадееву сценический псевдоним

По информации издания, в райдере певицы скоро появится упоминание о том, что единственным правильным написанием сценического имени артистки является Глюк'oZa. При этом Фадеев пообещал заменить Чистякову-Ионову в проекте.

«В анонсе он заявил, что Наталья дискредитирует концепцию группы своим неоднозначным поведением», - отметили журналисты.

Ранее Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’oZa без Ионовой-Чистяковой. Продюсер возмутился участием певицы в скандальной «голой» вечеринке в конце 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».

