Продюсер Ашуров предложил Мизулиной записать рэп, чтобы дать пример артистам

Продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров предложил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной зачитать рэп. Об этом медиаменеджер заявил в разговоре с телеканалом «360».

Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС после доноса Мизулиной

По его словам, таким образом Мизулина сможет подать молодым артистам правильный пример. Ашуров также предложил Мизулиной помощь в продюсировании ее личного проекта.

Ашуров также добавил, что мог бы создать для Мизулиной «очень мудрые треки» и сформировать ей интересный сценический образ.

Ранее Мизулина сообщила, что нет никаких препятствий для возвращения в Россию находящегося за рубежом рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры