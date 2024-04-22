Продюсер Ашуров предложил Мизулиной записать рэп, чтобы дать пример артистам

По его словам, таким образом Мизулина сможет подать молодым артистам правильный пример. Ашуров также предложил Мизулиной помощь в продюсировании ее личного проекта.



Ашуров также добавил, что мог бы создать для Мизулиной «очень мудрые треки» и сформировать ей интересный сценический образ.

Ранее Мизулина сообщила, что нет никаких препятствий для возвращения в Россию находящегося за рубежом рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

