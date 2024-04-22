Продюсер Ашуров предложил Мизулиной записать рэп, чтобы дать пример артистам
Продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров предложил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной зачитать рэп. Об этом медиаменеджер заявил в разговоре с телеканалом «360».
По его словам, таким образом Мизулина сможет подать молодым артистам правильный пример. Ашуров также предложил Мизулиной помощь в продюсировании ее личного проекта.
Ашуров также добавил, что мог бы создать для Мизулиной «очень мудрые треки» и сформировать ей интересный сценический образ.
Ранее Мизулина сообщила, что нет никаких препятствий для возвращения в Россию находящегося за рубежом рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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