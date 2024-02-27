Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС после доноса Мизулиной
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на адвоката артиста Владислава Подшибякина.
По его словам, подобное решение стало первым в России.
В прошлом году глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Роскомнадзор обратить внимание на канал певца на Twitch. Мизулина заявляла, что он рекламирует онлайн-казино. После этого РКН потребовал заблокировать канал Крида.
После таких обвинений Крид подал иск к ФНС и РКН и выиграл, после чего сервис разблокировал его аккаунт.
Ранее столичный Замоскворецкий суд отказался рассматривать иск Крида к Мизулиной на один миллион рублей. Суд принял такое решение, так как ранее Крид уже подавал заявление с аналогичными требованиями к тем же ответчикам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru