У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США

Недалеко от Белого дома в понедельник утром загорелся автомобиль Секретной службы США, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню примерно в 10:00 по местному времени (17:00 мск).

По данным журнала People, пожар удалось оперативно потушить, пострадавших нет.

В США загорелся правительственный ядерный объект

Проверку проводило управление пожарной охраны округа Колумбия, которое установило, что возгорание произошло из-за неисправности электроприборов. ЧП случилось незадолго до встречи президента США Дональда Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Накануне американский лидер пообещал «что-то особенное» в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что регион имеет «реальный шанс на величие», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
