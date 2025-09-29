«Зачарованная» разочаровалась: Зачем звезды уменьшают грудь

В удалении имплантов из груди нет ничего сложного, однако не они виноваты в личных проблемах женщин, сказал в эфире НСН Сергей Блохин.

Женщины решаются на удаление имплантов из груди из-за разочарования тем, что их ожидания разошлись с реальностью, объяснил в интервью НСН пластический хирург Сергей Блохин.

52-летняя звезда американского телесериала «Зачарованные» Алисса Милано ранее радостно объявила об удалении имплантов, пояснив, что «отпускает тело», которое, по ее словам, было сексуализировано и подвержено насилию. Блохин пояснил, что дело здесь не в насилии над телом, а в неудачах в личной жизни.

«Женщины во всем мире одинаковые. Они делают все, чтобы устроить личную и сексуальную жизнь, а когда это не получается, они разочаровываются и думают, что во всем виновата пластическая хирургия. При этом, конечно, не стоит все сводить к единому знаменателю. Есть много причин, по которым женщины убирают или вставляют импланты, все это - человеческая психология», - философски заметил хирург.

При этом он отметил, что в операциях по удалению имплантов из груди нет ничего сложного.

«Там нет ничего сложного, все это ерунда. Вот пересадка сердца - это довольно сложная операция, а убрать имплант или его поставить - это дело 30-40 минут, это вообще ни о чем! При этом ценовая политика в каждой клинике разная», - заключил собеседник НСН.

Директор брачного агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин ранее заявил на пресс-конференции НСН, что мужчины в Москве устали от «девушек с Патриков» с искусственными губами и грудью.

