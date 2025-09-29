Женщины решаются на удаление имплантов из груди из-за разочарования тем, что их ожидания разошлись с реальностью, объяснил в интервью НСН пластический хирург Сергей Блохин.

52-летняя звезда американского телесериала «Зачарованные» Алисса Милано ранее радостно объявила об удалении имплантов, пояснив, что «отпускает тело», которое, по ее словам, было сексуализировано и подвержено насилию. Блохин пояснил, что дело здесь не в насилии над телом, а в неудачах в личной жизни.