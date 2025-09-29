«Зачарованная» разочаровалась: Зачем звезды уменьшают грудь
В удалении имплантов из груди нет ничего сложного, однако не они виноваты в личных проблемах женщин, сказал в эфире НСН Сергей Блохин.
Женщины решаются на удаление имплантов из груди из-за разочарования тем, что их ожидания разошлись с реальностью, объяснил в интервью НСН пластический хирург Сергей Блохин.
52-летняя звезда американского телесериала «Зачарованные» Алисса Милано ранее радостно объявила об удалении имплантов, пояснив, что «отпускает тело», которое, по ее словам, было сексуализировано и подвержено насилию. Блохин пояснил, что дело здесь не в насилии над телом, а в неудачах в личной жизни.
«Женщины во всем мире одинаковые. Они делают все, чтобы устроить личную и сексуальную жизнь, а когда это не получается, они разочаровываются и думают, что во всем виновата пластическая хирургия. При этом, конечно, не стоит все сводить к единому знаменателю. Есть много причин, по которым женщины убирают или вставляют импланты, все это - человеческая психология», - философски заметил хирург.
При этом он отметил, что в операциях по удалению имплантов из груди нет ничего сложного.
«Там нет ничего сложного, все это ерунда. Вот пересадка сердца - это довольно сложная операция, а убрать имплант или его поставить - это дело 30-40 минут, это вообще ни о чем! При этом ценовая политика в каждой клинике разная», - заключил собеседник НСН.
Директор брачного агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин ранее заявил на пресс-конференции НСН, что мужчины в Москве устали от «девушек с Патриков» с искусственными губами и грудью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Страховые пенсии вырастут выше инфляции с января 2026 года
- Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с рабочими чатами
- Запрет мата в интернете могут распространить на все соцсети
- «Зачарованная» разочаровалась: Зачем звезды уменьшают грудь
- Врач назвал способы замедлить старение человека
- У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США
- Останина не поддержала отдельный праздник для защитниц Отечества
- «Оштрафовать за распитие!»: Милонов возмутился перформансом с водкой рэпера Xzibit
- СМИ: Дания мобилизовала резервистов после инцидентов с дронами
- Белый дом представил план Трампа по Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru