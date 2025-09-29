Российские женщины не в обиде на то, что они наравне с мужчинами получают награды Героя России, а не Героини, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В России предложили учредить День защитницы Отечества. Такое предложение общественники направили в Госдуму, отметив, что сейчас в Минобороны служат более 350 тысяч женщин. Также около тысячи женщин принимают участие в СВО. Праздник хотят учредить 29 сентября, так как именно в этот день в 1806 году дочь сарапульского городничего Надежда Дурова обрезала косы и присоединилась к казачьему полку под мужским именем. С инициативой выступил руководитель движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов. Останина инициативу не поддержала.