Останина не поддержала отдельный праздник для защитниц Отечества
У героев нет ни пола, ни национальности, делить защитников и защитниц не нужно, заявила НСН депутат Нина Останина.
Российские женщины не в обиде на то, что они наравне с мужчинами получают награды Героя России, а не Героини, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
В России предложили учредить День защитницы Отечества. Такое предложение общественники направили в Госдуму, отметив, что сейчас в Минобороны служат более 350 тысяч женщин. Также около тысячи женщин принимают участие в СВО. Праздник хотят учредить 29 сентября, так как именно в этот день в 1806 году дочь сарапульского городничего Надежда Дурова обрезала косы и присоединилась к казачьему полку под мужским именем. С инициативой выступил руководитель движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов. Останина инициативу не поддержала.
«У героев нет ни пола, ни национальности. Я бы не делила наших защитников и защитниц. В годы Великой Отечественной войны женщины не обижались, если их называли героями, а не героинями, защитниками, а не защитницами. Просто сейчас очень много инициатив, которые никак не меняют смысла. Можно, конечно, и по возрасту еще делить защитников. Мне часто предлагают материнский капитал назвать отцовским, а он у нас вообще-то семейный…Нужно попросить прекратить этот поток инициатив, которые никакого вклада не вносят. Надо найти другие поводы свое имя в публичном пространстве оставить. Наши женщины не в обиде, что они наравне с мужчинами получают награды Героя России. Важно не название, а смысл», - объяснила она.
Ранее в Башкирии предложили официально учредить День многодетной семьи, который будет отмечаться 21 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
