СМИ: Американский рэпер Xzibit залпом выпил бутылку водки в «Лужниках»
Американский рэпер Xzibit во время выступления на московском стадионе «Лужники» залпом осушил бутылку водки, сообщает Telegram-канал Mash.
За этим наблюдали зрители. Во время процесса распития исполнитель несколько раз прерывался.
После концерта рэпер заявил, что в бутылке на сцене была вода. Xzibit отметил, что «здоровый образ жизни – лучший образ жизни».
Ранее продюсер сибирской фолк-группы Otyken Андрей Медонос (Чернецов) заявил в эфире НСН, что если американский рэпер Xzibit приедет в Россию и попросит Otyken дать совместный концерт, то выступление состоится, однако сам коллектив не будет о чем-то просить американца.
