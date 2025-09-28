СМИ: Американский рэпер Xzibit залпом выпил бутылку водки в «Лужниках»

За этим наблюдали зрители. Во время процесса распития исполнитель несколько раз прерывался.

После концерта рэпер заявил, что в бутылке на сцене была вода. Xzibit отметил, что «здоровый образ жизни – лучший образ жизни».

Ранее продюсер сибирской фолк-группы Otyken Андрей Медонос (Чернецов) заявил в эфире НСН, что если американский рэпер Xzibit приедет в Россию и попросит Otyken дать совместный концерт, то выступление состоится, однако сам коллектив не будет о чем-то просить американца.

